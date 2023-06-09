Из-за циклона дороги Приморья уходят под воду, отрезано одно село

В результате сильного ливня реки в отдельных районах Приморского края начали выходить из берегов, вода заливает автомобильные дороги. От транспортного сообщения отрезано село Садовое, сообщает пресс-служба правительства региона. По информации краевого Министерства транспорта и дорожного хозяйства, к утру 9 июня пострадали дороги Пограничного и Октябрьского муниципальных округов.

«Утром оказался отрезанным один населенный пункт в Пограничном округе — это село Садовое. В нем проживает около 50 человек. Перед населенным пунктом стоит аварийный мост и сделан временный объезд. Вот на этом объезде есть серьезный перелив и закрыто движение для всех видов транспорта. Если дождь продолжит идти, мы дождемся спада воды, но к вечеру планируем сообщение с населенным пунктом возобновить»,— заявил главный инженер АО «Примавтодор» Антон Гаврилишин.

На 3–4, 11–12, 15–18 км дороги Гродеково—Барановский—Садовый наблюдаются переливы от 15 до 60 см глубиной и от 80 до 800 м длиной, на 93 км дороги Уссурийск—Пограничный—Госграница — от 40 до 60 см глубиной и от 80 до 100 м длиной, на 15–20 км той же трассы — до 20 см глубиной.

По данным краевого гидрометцентра, за прошедшие сутки в крае прошли грозовые дожди с количеством осадков до 110 мм. Во Владивостоке, в Октябрьском, Пограничном округах «уровень осадков достиг критерия опасного явления». Во Владивостоке выпало 110 мм при месячной норме в 104 мм, в Полтавке — 96 мм при норме 86 мм, в Пограничном — 99 мм при норме 97 мм. В Приморском крае действует штормовое предупреждение.

«В связи с активизацией атмосферных фронтов утром и днем 9 июня, ночью 10 июня в южной половине и на восточном побережье Приморского края ожидаются сильные дожди с количеством 15–49 мм за 12 часов и менее, локальные очень сильные дожди с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее при ветре 15–18 м/с, на побережье порывами до 23 м/с»,— прогнозируют синоптики.

Алексей Чернышев, Владивосток