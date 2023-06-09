«Мистер Сидр» навел на полицию

Из органов внутренних дел уволят замначальника ГУ МВД России по Самарской области Юрия Сафронова и начальника центра хозяйственного и сервисного обеспечения региональной полиции (ЦХиСО) Александра Ремнева. Такое решение принято после выявления каналов поступления в нелегальный оборот смертельного напитка «Мистер Сидр». Полицейские установили, что для его изготовления могли использовать «спиртосодержащую жидкость», похищенную со склада ЦХиСО.Жертвами напитка стали уже 30 человек, а еще 96 находятся в больницах.

Глава МВД России Владимир Колокольцев решил отправить в отставку заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майора Юрия Сафронова, курировавшего деятельность тыловых подразделений. Также из ОВД уволят начальника ЦХиСО ГУ МВД полковника Александра Ремнева. Решение было принято после того, как полицейские установили каналы поступления в оборот смертельного алкоголя под маркой «Мистер Сидр».

Устанавливая поставщиков сырья для изготовления напитка, сотрудники МВД выявили хищение «спиртосодержащей жидкости» со склада ЦХиСО в Самаре. По данным силовиков, эта партия сырья хранилась с 2012 года после того, как была изъята во время проверок. Почему ее за это время не уничтожили, пока неизвестно: обычно такие решения выносятся судами довольно быстро.

За хищения полицейские задержали двоих жителей Самары. Сейчас устанавливаются их сообщники. Также задержан сержант полиции, который охранял склад и пропустил подозреваемых на территорию. «Материалы по данным фактам переданы в следственные органы»,— сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. В СКР, соответственно, возбудят дела о краже и, видимо, превышении должностных полномочий (ст. 158 и ст. 286 УК РФ), которые, очевидно, объединят с основным расследованием по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).

С 5 июня сначала в Приволжском федеральном округе, а затем и по всей стране произошли массовые отравления после употребления алкогольного напитка «Мистер Сидр». Общее число жертв выросло до 30 человек, 96 находятся в больницах. Состояние трех пациентов врачи оценивают как крайне тяжелое, еще 29 человек в тяжелом состоянии, 32 — в средней степени ­тяжести.

После происшествия почти 14 тыс. л напитка «Мистер Сидр» было изъято на складах и в магазинах Удмуртии, в Нижегородской области изъяли 53 тыс. л суррогата. Крупные партии были обнаружены в Ульяновской, Самарской и Пензенской областях. Напиток также изъяли в Москве, Челябинской области и Севастополе. По результатам экспертиз в жидкостях были обнаружены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья ­потребителей.

Опасный напиток производили на частном пивоваренном заводе «Варка», основанном в 2020 году в Самарской области. Поставщиком «Мистера Сидра» выступал индивидуальный предприниматель, владелец ООО «Анди» Анар Гусейнов. Ему предъявлено обвинение по ст. 238 УК РФ, которое фигурант не признал. Его адвокат пояснял суду, что якобы поставить алкоголь с примесью метанола мог другой сотрудник компании, которого уже задержали благодаря сотрудничеству обвиняемого со следствием.

Ани Айвазян, Самара