Считаем до трех

В Ульяновской области принято решение о трехдневном голосовании на выборах регио­нального заксобрания и органов МСУ в сентябре этого года. Решение принято сразу же после принятия решения заксобрания о назначении выборов, где оппозиция настаивала на возвращении к голосованию в один день. В облизбиркоме отмечают, что сохранение трехдневного голосования позволит уравнять права избирателей и не допустить путаницы, поскольку в случае перехода на однодневное голосование в муниципалитетах, по региональному законодательству будет введено досрочное голосование в течение 10 дней. КПРФ и ЛДПР заявляют, что «все сделано в интересах одной партии», и «трехдневка» приведет к ухудшению контроля за выборами, повышению возможностей использования админресурса и росту вероятности фальсификаций. В облизбиркоме заявляют о невозможности фальсификаций, а заявления КПРФ и ЛДПР называют ­популизмом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Все члены избирательной комиссии, за исключением представителя КПРФ, проголосовали за трехдневное голосование

Фото: Облизбирком Все члены избирательной комиссии, за исключением представителя КПРФ, проголосовали за трехдневное голосование

Фото: Облизбирком

В среду, 7 июня, на заседании заксобрания Ульяновской области было принято постановление о назначении выборов нового состава областного парламента на 10 сентября 2023 года. В ходе обсуждения темы возник вопрос о сохранении трехдневного голосования или отказе от него. Согласно последней редакции федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав граждан», решение должен принять облизбирком в течение 10 дней с момента публикации решения о назначении выборов.

Фракция КПРФ заявила, что трехдневное голосование ведет к значительному увеличению расходов на проведение выборов, в том числе на обеспечение их безопасности, на оплату охраны участков полицией. Лидер фракции Виталий Кузин заявил, что последними изменениями избирательного законодательства и без того «было все сделано для снижения контроля за ходом голосования». Теперь же, по его словам, ковид уже отступил, и никакой необходимости растягивать голосование нет, «а в течение трех дней даже чисто физиологически человек не сможет наблюдать за избирательной урной». «В чистых и честных выборах сейчас заинтересованы все, только это может дать стабильную социально-политическую обстановку в стране, и потому проводить надо только в один день, чтобы меньше было вопросов по использованию на выборах административного ресурса»,— заключил господин Кузин. Его поддержал лидер фракции ЛДПР Дмитрий Грачев, подчеркнувший, что пандемия, на которую ссылались, закончилась, а безопасность граждан на выборах легче обеспечить за один день, чем за три, «вон, в Турции президента избрали за один день с явкой более 80%». Он напомнил, что КПРФ с ЛДПР вместе представляют в регионе более половины избирателей. «И сегодня мы доводим до облизбиркома мнение избирателей, которых представляем здесь»,— подчеркнул либерал-демократ.

Единороссы, напротив, выступили за трехдневное голосование. Спикер заксобрания Валерий Малышев (фракция ЕР) попросил не приводить в пример Турцию «как образец демократии». «Еще нам Америку назовите… А где-то в Европе вообще неделю голосуют. Не надо вмешиваться в компетенцию другого органа и навязывать ему свое мнение»,— отметил председатель. Секретарь реготделения ЕР Владимир Камеко также призвал «не показывать тут турецкую демократию» и «не выкручивать руки председателю облизбиркома», отметив, что тот «примет решение такое, какое надо принять». Он подчеркнул, что возвращение к однодневному голосованию «ущемляет права избирателей», которые, собираясь на дачу, не смогут проголосовать заранее.

На просьбу коммунистов ответить, к какому решению склоняется облизбирком, председатель комиссии Юрий Андриенко ответил, что не будет давать комментарии, «пока решение не будет принято», «а на это дано 10 дней».

Между тем сразу же после принятия решения о назначении выборов, в тот же день, облизбирком на своем заседании принял решение о проведении голосования в течение трех дней. За это проголосовали почти все члены комиссии. «Против» была только член комиссии от КПРФ Рушания Потапова. Член комиссии от ЛДПР Денис Коннов, несмотря на заявление партии, проголосовал «за» «трехдневку», также «за» проголосовала и член комиссии от «Коммунистов России» Инна Митрофанова. Оба эти представителя заявили «Ъ», что это их «личное мнение», с партией они «этот вопрос не согласовывали». Член избиркома от партии «Справедливая Россия — За правду» Евгений Калашников сказал «Ъ», что был в командировке, но если бы присутствовал, то голосовал бы «против». Источник, близкий к облизбиркому, сказал «Ъ», что «все было обговорено и решено заранее, похоже, есть негласная рекомендация, и даже те, кто считал иначе, проголосовали „за“».

Юрий Андриенко в беседе с «Ъ» пояснил, что принять решение о трехдневном голосовании предложил он сам. По его словам, это связано с тем, что одновременно с выборами заксобрания в большинстве муниципальных образований пройдут выборы в их представительные органы, а по региональному законодательству на выборах в органы МСУ в случае однодневного голосования необходимо вводить десятидневное досрочное голосование. И тогда, по словам предоблизбиркома, с одной стороны, будут нарушены права части избирателей, у которых не будет возможности проголосовать досрочно, с другой — будет путаница, когда досрочно человек сможет проголосовать на выборах в местный совет, а за депутата заксобрания при этом не сможет.

Дмитрий Грачев сказал «Ъ», что региональная организация ЛДПР еще будет разбираться, почему их представитель проголосовал не в соответствии с мнением партии. По его словам, сохранение трехдневного голосования фактически в три раза (в сравнении с однодневным) увеличивает расходы партии на оплату работы наблюдателей, «да и набрать их для более 950 участков — это мегасложно», «возможности контроля сильно снижаются, что увеличивает вероятность фальсификаций». «Все это делается в интересах одной партии. Что поделать, будем на полную катушку включать мобилизацию своих сторонников на обеспечение наблюдения»,— сказал господин Грачев. Виталий Кузин заметил, что самый большой вред от трехдневного голосования — в широкой возможности в этот период использовать административный ресурс, «для этого все и вводилось», а это приведет к искажению реального волеизъявления граждан. «Побороть это можно только призывом ко всем избирателям прийти голосовать только в последний день, 10 сентября, ну а мы будем многократно расширять наш штат наблюдателей»,— сказал господин Кузин.

Владимир Камеко сказал, что он не видит необходимости в кратном увеличении из-за «трехдневки» наблюдателей от ЕР.

Юрий Андриенко заявил «Ъ», что никаких возможностей для фальсификаций трехдневное голосование не дает, никто не мешает партиям увеличить количество наблюдателей, а все эти заявления КПРФ и ЛДПР — «это популизм». «Тем более что опросы показывают, что населению трехдневное голосование нравится»,— добавил председатель обл­избиркома.

Сергей Титов, Ульяновск