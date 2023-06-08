Forbes сообщил о списании средств со счетов российских клиентов турецкого Denizbank

Клиенты турецкого Denizbank столкнулись со списанием средств со счетов, сообщили Forbes два клиента кредитной организации. По их словам, в мобильном приложении списание объясняется «комиссией по управлению счетом». В некоторых случаях со счета списывались все средства.

В среднем на счетах у пострадавших русскоязычных клиентов, пишет Forbes, находились суммы до 2 тыс. лир (около 7 тыс. руб.). Неназванный предприниматель, который помогает россиянам открывать счета в турецких банках, сказал изданию, что получил три обращения от клиентов в связи со списанием средств. В двух случаях деньги удалось вернуть после обращения в банк.

По словам источника Forbes, Denizbank объяснил эту операцию обновлением приложения, при котором возникли технические проблемы. Согласно оценкам собеседника Forbes, со списанием средств столкнулись не более 5% российских клиентов.

В ноябре 2022 года Denizbank изменил правила пользования счетом для российских клиентов. Минимальная сумма средств при открытии счета повысилась до $5 тыс. вместо прежних $540. SWIFT-переводы стали доступны только от $10 тыс.

Лусине Баласян