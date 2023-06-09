ОРВ переписали инструкции

Минэкономики в рамках реформы оценки регулирующего воздействия (ОРВ) подготовило обновленные методики по проведению процедуры для ведомств и форму сводного отчета. В ведомстве рассчитывают, что документы позволят разработчикам повысить качество отчетов и сконцентрироваться на монетарной оценке разрабатываемого регулирования. Критерием станут затраты бизнеса на соблюдение соответствующих норм в течение шести лет с предполагаемой даты вступления в силу документов, впрочем, сама методика их оценки еще разрабатывается. Эксперты критиковали процедуру ОРВ за часто формальный подход к оценке, в правительстве планомерно пытаются решить проблему.

Минэкономики продолжает разработку документов для перестройки механизма ОРВ. В апреле ведомство де-факто предложило ввести финансовый критерий для определения степени регулирующего воздействия проектов актов, содержащих обязательные требования — затраты бизнеса на соблюдение соответствующих норм в течение шести лет с предполагаемой даты вступления в силу документов (см. подробнее “Ъ” от 13 апреля), а в конце мая соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь же министерство подготовило и разместило на портале regulation.gov.ru проект приказа об утверждении методики ОРВ, состава и содержания сведений сводного отчета для проектов актов со средней и низкой степенью регулирующего воздействия, а также саму форму такого отчета.

Цель этой работы —- в повышении качества отчетов, до сих пор зачастую заполнявшихся формально. Добиться этого предполагается в том числе за счет приоритизации разделов, связанных с выделением групп обязательных требований, круга субъектов регулирования и оценкой затрат, возникающих в результате вводимого регулирования. Напомним, что высокая степень затрат предусмотрена для проектов, содержащих нормы, на соблюдение которых в течение шести лет с момента предполагаемой даты вступления в силу документа затраты бизнеса составят более 3 млрд руб., средняя и низкая степени — для проектов от 0,3 млрд до 3 млрд руб. и менее 300 млн руб. соответственно.

Эксперты критиковали процедуру ОРВ за часто формальный подход к оценке (см. “Ъ” от 28 сентября 2021 года): аналитики госуправления отмечали, что если верить разработчикам, то в 99% случаев новое регулирование не грозит новыми расходами государству и бизнесу, хотя на деле 70% проектов предполагают рост бизнес-издержек. Формализм в подходе к ОРВ тогда объясняли ее неспособностью блокировать принятие способного дорого обойтись компаниям акта правительством (или законопроекта — Госдумой), однако аналитики указывали на то, что такое отношение ставит под сомнение успех контрольно-надзорной реформы и доказательного госрегулирования. Впоследствии «лазейки» для проектов, не прошедших ОРВ, Белый дом последовательно закрывал.

«Новые правила позволят разработчикам сконцентрироваться на монетарной оценке разрабатываемого регулирования. Также документом закрепляется алгоритм определения разработчиками наличия обязательных требований в подготавливаемых актах. Сама процедура ОРВ теперь является алгоритмом пошаговых действий разработчика»,— отмечает и. о. директора департамента регуляторной политики и оценки регулирующего воздействия Андрей Стариков. Приказ вступит в силу с 1 февраля 2024 года.

Разработчику в том числе рекомендуется для каждой цели предлагаемого регулирования определить количественные показатели, характеризующие степень ее достижения, или обосновать невозможность этого. Кроме того, для каждой группы участников отношений, прямо или косвенно затронутых новым регулированием, необходимо оценить ожидаемые дополнительные расходы и доходы. Расчет затрат должен осуществляться по методике, разработанной Минэкономики,— сейчас ведомство ведет работу по подготовке документа.

Венера Петрова