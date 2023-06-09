В эссе как один

Председатель «Справедливой России — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов подвел итоги партийного конкурса эссе «Зачем Западу нужна война с Россией?», приуроченного к годовщине начала военной операции на Украине. Из семидесяти с лишним работ господин Миронов собственноручно отобрал 26 — выдержки из них политик обещал использовать в разработке программных заявлений. Лучших авторов, подавляющее большинство которых оказались студентами-старшекурсниками, поощрили экскурсией по Госдуме.

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Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Сергей Миронов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Один из четырех победителей, студент-международник Глеб Власов из Тюмени, заверил корреспондента “Ъ”, что не имеет никакого отношения к СРЗП, а эссе послал просто потому, что заинтересовался темой: «Ну, партия и партия. Их взгляды значения тут не имеют. Я вообще центрист. Но да, таких ребят (из молодежных ячеек СРЗП.— “Ъ”) тут много». По мнению последних, участие в конкурсе — хороший способ показать себя и местному, и столичному руководству. В числе лауреатов оказались и представители «молодежек» СРЗП из новых российских регионов. «Партия круто работает с молодежью, отлично развита система наставничества,— описывала преимущества СРЗП Анастасия Жигулина из Донецка.— Главное, что здесь все твои вопросы и предложения слушают и слышат». Анастасия Жигулина и ее коллега из Луганска Кирилл Демиденко обещали корреспонденту “Ъ”, что на выборах в новых регионах справедливороссы посрамят скептиков.

Сергей Миронов также был настроен оптимистично. Двадцатку заметно смущавшихся лауреатов политик принимал в партийном крыле здания Госдумы на Охотном Ряду в официальной обстановке. «Глядя на ваши лица… как-то мне спокойно стало за будущее России,— сообщил собравшимся эссеистам председатель СРЗП.— В том, что будущее у нас будет позитивное, я не сомневаюсь». Далее господин Миронов признался, что нередко черпает вдохновение и идеи для законопроектов непосредственно «из народа», и сообщил молодым гостям, что намерен «брать на вооружение» цитаты из их работ. Больше остальных лидера СРЗП порадовал оборот все той же Анастасии Жигулиной: «Россия выстоит еще и потому, что у Бога на нее планы».

Подчеркнутые господином Мироновым выдержки из работ показали на большом экране. В грядущей победе России не усомнился никто. О том, как будет выглядеть эта победа, авторы заочно поспорили. Так, луганчанин Кирилл Демиденко предположил, что от импортозамещения Россия дойдет «до массового экспорта» и российские автомобили «заполонят дороги Америки и Европы». Держаться подальше от таких дорог советовал тюменец Глеб Власов: «Между нами и ними — неразрешимые противоречия». Последнему вторили многочисленные авторы, настроенные категорически и воинственно: «С окончанием СВО конфликт не завершится, так как кампания Запада по устранению России — вечна», «Запад несет за собой войну, тысячи оборванных жизней, выжженную землю и вырождение», «Конфликт России и Запада — это непрерывный процесс, он никогда не будет полностью исчерпан», «Россия не колония англосаксов или европейцев, какой ее пытались выставить в 90-е годы»… Белой вороной в воцарившемся антизападном дискурсе оказался лишь свердловчанин юрист Константин Булавицкий, атаковавший внутреннего оппонента вместо внешнего, правда, не без намека на последнего: «России требуются значительные перемены, прежде всего в плане ее политической элиты; стремление высших эшелонов власти следовать либеральным концепциям политико-социально-экономического развития не лучшим образом сказывается на нашей стране».

«Когда я читал эссе, я испытал чувство гордости за вас, молодежь, потому что я читал мысли людей думающих, сопереживающих, умеющих излагать мысли и взгляды,— комментировал содержимое Сергей Миронов.— Мягко говоря, не все ваши сверстники могут это сделать». Призерам и лауреатам партийного конкурса от господина Миронова достались книги политика с автографом. Победителям председатель СРЗП вручил, сославшись на первое образование геолога, по мешочку с полированным сердоликом — на удачу — и даже намекнул, в чем удача может непосредственно выражаться: «Вам провели экскурсию по Госдуме. Ну, как вам коридоры власти? Понравились? Себя в них не примеряли? Надо было примерять! Мечтать нужно обязательно». Оказалось, школьник из Приморья Герман Степанчиков как раз исполнил то, о чем давно грезил — прошел по коридорам «не правительства, не Совета федерации, а именно Государственной думы». Председатель СРЗП явно растрогался, но с другим гостям отвечал уже уверенно – например, на вопрос о сроках завершения спецоперации: «Думаю, ответа не знает никто, включая верховного главнокомандующего. Потому что мы бережем наших ребят». Впрочем, некий высокопоставленный военный говорил ему, что проиграет тот, кто сейчас первым решится на наступление, добавил председатель. На другие вопросы господин Миронов отвечал давно отточенными тезисами: «Сопротивляться прогрессу бессмысленно, но где контроль?», «Главенство либеральных идей и либеральной идеологии присутствует, здесь нужна очень серьезная работа» и т. д. На прощание господин Миронов пообещал и впредь отвечать на вопросы, высланные через специальную форму на сайте партии: «Укажите, что мы виделись 8 июня, и я обязательно вас вспомню».

Григорий Лейба