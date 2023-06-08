МЧС: спасатели не мешают волонтерам в зонах затопления Херсонской области

Пресс-служба МЧС назвала фейком сообщения о том, что спасатели мешают работе волонтеров, спасающих жителей затопленных территорий Херсонской области. Ранее сегодня СМИ со ссылкой на волонтеров сообщили, что их удерживают в контрольно-пропускных пунктах, а от МЧС не поступает «внятной реакции».

«Пока МЧС работает, кто-то распространяет фейки! В сети агенты украинского ЦИПсО (украинский Центр информационно-психологических операций) разгоняют фейки, якобы сотрудники МЧС препятствуют работе волонтеров, перекрывают улицы и отбирают лодки в Херсонской области»,— сообщила МЧС в Telegram.

Ранее сегодня Ярослав Васильев, представившийся координатором работающих в Херсонской области волонтеров, рассказал изданию «Вёрстка», что их работе мешают местные власти и сотрудники МЧС. По его словам, спасатели не пустили в зону затопления в городе Алешки пять лодок с волонтерами.

«Новая газета Европа» со ссылкой на волонтеров сообщила, что не пускают в город Алешки, затопленный в результате разрушения Каховской ГЭС. По словам волонтеров, их удерживают на контрольно-пропускных пунктах. При этом сотрудники МЧС не организуют эвакуацию людей.

Русская служба BBC также со ссылкой на волонтеров сообщила, что помощь осложняет «отсутствие внятной реакции» МЧС России и что российские военные не пропускают в зону бедствия волонтеров со стороны Крыма.

Как рассказал BBC волонтер, координирующей один из чатов по эвакуации жителей Алешек, добровольцы получили просьбы о помощи по 1,5 тыс. адресов. По его словам, всего эвакуации в Алешках ждут около 5 тыс. человек.

По словам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, были затоплены подконтрольные России Новокаховский городской округ, Алёшкинский и Голопристанский муниципальные округа. С этих территорий эвакуировали 5 тыс. человек, до пунктов временного размещения доехали только 1 тыс. эвакуированных. Погибли из-за наводнения семь жителей.

Наводнение началось после разрушения плотины и здания Каховской ГЭС рано утром 6 июня. Вода из Каховского водохранилища затопила Алешки, Новую Каховку, Голую Пристань. В Днепр вылилось 150 тонн машинного масла. На украинских территориях из-за разрушения ГЭС начались проблемы с питьевой водой и снабжением оросительных систем. Красный Крест предупредил, что наводнение унесло десятки наземных мин.

Россия и Украина обвиняют друг друга в подрыве Каховской ГЭС. В Кремле считают, что таким образом Украина хотела лишить Крым водоснабжения. Власти Украины считают, что плотину ГЭС подорвала Россия, которая контролировала ГЭС, чтобы таким образом осложнить наступление ВСУ.

Подробнее о катастрофе на Каховской ГЭС — в материале «Ъ» «Дамба о двух концах».

Анастасия Ларина