Коммунисты добились компенсации

Нельзя снимать с выборов весь партийный список за отдельные ошибки и опечатки в нем. Такое решение вынес КС по иску Оренбургского областного отделения КПРФ, оно опубликовано в четверг на сайте суда. Компартия оспаривала соответствующие нормы закона об основных гарантиях избирательных прав граждан, регламентирующие порядок выдвижения кандидатов политическими партиями. КС обязал законодателя изменить действующее правовое регулирование, а за снятыми с выборов коммунистами признал право на компенсацию — правда, никто пока толком не понимает, как ее можно получить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В основание жалобы КПРФ лег прецедент, произошедший на довыборах депутатов Орского городского совета в сентябре 2022 года,— тогда избирком отказал в заверении всего списка партии, сославшись на неточности в написании фамилии одного из кандидатов, а суды подтвердили такой отказ.

В своем иске заявители напоминали, что ранее КС уже признал неконституционной аналогичную норму закона «О выборах депутатов Госдумы», которая разрешала Центризбиркому снимать весь список одномандатников из-за отдельных ошибок. Однако в оренбургском деле суды общей юрисдикции эту позицию проигнорировали, сославшись на положения закона о гарантиях избирательных прав. Поэтому обком КПРФ просил признать противоречащими Конституции и их.

В итоге КС согласился с тем, что оспариваемые нормы не соответствует Основному закону, повторив при этом доводы собственного прошлого постановления, вынесенного по жалобе адвоката Игоря Трунова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича (были сняты с выборов в Госдуму в 2016 году вместе со списком Партии пенсионеров). При регулировании избирательных процедур законодатель должен избегать чрезмерных ограничений, создающих произвольные препятствия для осуществления избирательных прав, подчеркнул КС. «Цели ограничений таких прав должны быть не только юридически, но и социально оправданными»,— подчеркивается в постановлении. Обнаружив ошибки в оформлении документов кандидатов, избирательная комиссия обязана принять все зависящие от нее меры для уточнения соответствующих сведений, настаивает КС. Если же принятые меры не позволяют определить отдельных кандидатов, то это не подразумевает безусловного отказа в заверении всего списка. Таким образом, делает вывод КС, положения пункта 14.2 статьи 35 закона об основных гарантиях избирательных прав не соответствуют Конституции в той мере, в какой он обязывает избирательную комиссию рассматривать ошибки в оформлении документов отдельных кандидатов в качестве нарушения установленного порядка выдвижения избирательным объединением списка кандидатов по одномандатным округам и отказывать в его заверении. Законодателю необходимо внести в действующее правовое регулирование необходимые изменения, а до этого судам следует руководствоваться позицией, изложенной в постановлении КС. Заявитель, отмечает суд, имеет право на компенсацию — его форму и размер должен определить Советский районный суд Орска, рассматривавший дело в первой инстанции.

«Я рад тому, что нам удалось доказать правоту»,— отреагировал на решение первый секретарь оренбургского обкома КПРФ Максим Амелин. С другой стороны, он находит странным, что для этого пришлось дойти до КС, ведь с самого начала было очевидно: люди не должны страдать из-за технической ошибки. Он надеется, что решение КС повлечет за собой какие-то оргвыводы для избиркома. Непонятно, почему теперь нельзя отменить итоги выборов, добавляет коммунист: в следующий раз все бы думали, прежде чем принимать неправовое решение. Омская КПРФ обязательно изучит возможность получения компенсации, но для этого сейчас не существует простого механизма, отмечает Максим Амелин.

С ним согласен электоральный юрист Алексей Рыбин, который вместе с московским мундепом Еленой Русаковой пытался получить такую компенсацию по другому решению КС — в 2020 году тот признал защиту прав снятых с выборов кандидатов судами неэффективной и также написал, что они имеют право на возмещение вреда. Однако Тверской суд, в который госпожа Русакова обратилась с иском к Минфину, отказался его принимать, вспоминает юрист. Тогда госпожа Русакова снова пожаловалась в КС, но тот также не стал рассматривать эту жалобу, а в отказном определении лишь указал, что обращаться следует в суд, рассматривавший выигранное дело по первой инстанции. При этом ключевой вопрос — кто, собственно, должен платить такую компенсацию, до сих пор остается открытым, констатирует господин Рыбин.

Анастасия Корня