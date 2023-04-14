Непроходные опечатки

Конституционный суд (КС) в очередной раз проверит нормы избирательного законодательства, касающиеся регистрации кандидатов на выборах. Суд принял к рассмотрению жалобу Оренбургского отделения КПРФ, которое просит разобраться с практикой отказа в регистрации всего партсписка из-за опечаток в отдельных фамилиях. Это часто встречающаяся практика для отсева кандидатов, с которой сталкиваются и другие партии, подтверждает эксперт. И изменить ее, по его убеждению, действительно, может только Конституционный суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

КС принял к рассмотрению жалобу Оренбургского отделения КПРФ на нормы закона об основных гарантиях избирательных прав граждан, регламентирующие порядок выдвижения кандидатов политическими партиями. Об этом сообщается на сайте суда. Прецедент, на который ссылаются коммунисты, произошел на довыборах депутатов Орского городского совета, проходивших в сентябре 2022 года. КПРФ выдвинула на них свой список кандидатов, однако избирком Советского района Орска отказал в его заверении, сославшись на неточности в документах: фамилия одного из кандидатов в бюллетене для тайного голосования и в протоколе заседания счетной комиссии была написана с ошибкой. «А если не заверен список, то кандидат не может подать в избирком документы на регистрацию,— объясняет первый секретарь оренбургского обкома КПРФ Максим Амелин.— Таким образом, все наши одномандатники выбыли из борьбы. Мы не спорим с тем, что в фамилии одного из кандидатов была допущена опечатка. Мы признаем ошибку и согласны с тем, что этого депутата избирком должен был исключить из списка. Но еще три человека, которые также выбыли из борьбы,— мы считаем, что их права были грубейшим образом нарушены».

КПРФ пыталась оспорить это решение сначала в вышестоящем избиркоме, а затем и в суде, но везде получила отказ. Суды признали опечатку критичным нарушением, а также пришли к выводу, что избирательное объединение нарушило порядок выдвижения, повторно направив в комиссию уведомление о выдвижении кандидатов — уже с уточненными данными.

Но закон не запрещает повторное выдвижение партией кандидатов, тем более что оно проводилось уже после того, как избирком отказался заверить поданный в первый раз список, настаивают оренбургские коммунисты в своей жалобе. Кроме того, напоминают они, комиссия обязана незамедлительно извещать кандидатов о недостатках в документах. Однако избирательное объединение никакого извещения не получало и было лишено возможности исправить ситуацию, а это можно было сделать, просто отозвав кандидата, в фамилии которого была допущена опечатка. Его также могла исключить и сама комиссия. Заявители напоминают, что ранее КС уже признал неконституционной норму закона «О выборах депутатов Госдумы», которая разрешала Центризбиркому снимать весь список одномандатников из-за отдельных ошибок. Из сформулированной тогда судом позиции следует, что те кандидаты, в отношении которых ошибок не обнаружено, должны быть допущены до выборов, однако в оренбургском деле суды общей юрисдикции эту позицию проигнорировали, полагают авторы жалобы. Поэтому оренбургский обком КПРФ просит признать неконституционными нормы закона о гарантиях избирательных прав — в той части, в которой они позволяют отказывать в регистрации списка из-за опечаток в информации о его отдельных представителях.

Опечатки — это такой инструмент избирательного отсева списков, который очень часто используют по принципу «друзьям — все, остальным — закон», говорит электоральный юрист и бывший председатель ярославского облизбиркома Олег Захаров. Комиссия, объясняет он, может просто известить партию о недостатках, и та их исправит, либо исключить из списка кандидатов с ошибками и зарегистрировать его. Такой подход исповедует и КС, который сначала обязал избиркомы извещать кандидатов и партии о недостатках в их документах, чтобы избежать отказов по формальным основаниям, а потом еще и настоял на обязанности комиссии извещать также о некомплекте документов, напоминает эксперт. На практике эту норму трактовали так, что о недостатках в сданных документах извещать надо, а об отсутствии необходимых документов — нет, и за это отказывали без извещения. Если комиссия мотивирована применять формальный подход, то она может трактовать расхождения в списках кандидатов как нарушение порядка выдвижения, а это уже основание для снятия всего списка, поясняет господин Захаров. И без вмешательства КС, по его мнению, «эту парадигму не развернуть». Хотя очевидно, что ситуация, когда избирком по одному и тому же фактическому основанию способен и зарегистрировать список, и снять его, не может быть признана разумной и справедливой, полагает юрист. Он вспоминает, что в том же 2022 году в Северной Осетии сняли состоявший из 70 человек список партии «Новые люди» на выборах в региональный парламент из-за ошибки в имени одного и в отчестве второго кандидата. Если КС сейчас поддержит коммунистов, то можно будет добиваться пересмотра ранее принятых решений и по другим делам, надеется Олег Захаров. Также КС может в своем постановлении инициировать необходимость внесения в избирательное законодательство изменений, чтобы исключить возможность подобного применения спорных норм закона в будущем, резюмирует эксперт.

Анастасия Корня