Аксенов: полноценного туристического сезона в Крыму в этом году не будет

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что не ожидает полноценного туристического сезона на полуострове в этом году. По его словам, «опасения у людей какие-то есть».

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Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Сергей Аксенов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Сезона, наверное, глобально не будет… Опасения у людей какие-то есть, поэтому сезон в этом году проведем в урезанном варианте»,— сказал Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24» (цитата по «РИА Новости»).

Господин Аксенов пояснил, что туристический поток в Крым снижается из-за сложностей с логистикой, в том числе из-за отсутствия прямых авиаперелетов. Он отметил, что власти поддержат туристическую отрасль в регионе.

Интерес россиян к поездкам в Крым стал снижаться после начала военной операции на Украине. По данным Ostrovok.ru, Крым — на девятом месте среди внутренних направлений 2% бронирований по России, хотя в 2022 году был на третьем месте с долей в 6%. В 2021 году на полуостров приходилось 49% от общего числа бронирований, до пандемии в 2019 году — 41%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Полуостров неввезения».

Олеся Павленко