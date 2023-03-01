Таксистов отправят за справками

Водителям с судимостью официально закрыли дорогу в такси — сервисы перевозок теперь могут не принимать их на работу. 1 марта 2023 года вступили в силу поправки в Трудовой кодекс, которые запрещают трудиться таксистами людям, у которых не сняты или не погашены судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления, включая убийство, грабеж, разбой, изнасилование и терроризм. Кандидаты на должности водителей должны справками подтвердить чистоту перед законом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Поправки были разработаны еще полтора года назад и долго вызывали споры, однако в целом они вполне обоснованны, подчеркнул владелец одного из московских таксопарков Сергей Трифонов: «Исполнять эти правила будет легко. Я в своем таксопарке, например, и так не приветствую кандидатов, судимых по тяжелым уголовным статьям. Я тоже это проверяю, не надо им работать, потому что это угроза для пассажиров.

Ужесточение справедливых законов пойдет только на пользу этой деятельности. В последнее время очень много россиян стали обращаться в службу такси в поисках работы. Кандидатов без судимостей вполне достаточно. Можно по своим связям проверять представленные сведения».

Штатные таксисты по новым правилам должны предоставить в отдел кадров справку об отсутствии судимости до 1 сентября 2023-го. В противном случае их могут уволить. Если же выяснится, что водитель стал фигурантом дела по указанным статьям, то работодатель должен будет отстранить сотрудника от работы на весь период уголовного производства.

Эти пункты для рынка не очень удобны, отметил директор таксомоторной компании Георгий Серпионов: «Уволил человека, и все, проблемы-то никакой в этом нет. Другой вопрос, что, конечно, это очень плохо. Не так много честных и адекватных водителей, и прощаться с ними совсем не хочется. Станет ли для них проблемой получить эту справку? Да, конечно, потому что получение в нашей стране любой бумаги — это целый квест.

Кроме того, в Москве есть система КИС "АРТ". Если человек судим по какой-то тяжелой статье, то эта система его не зарегистрирует, не выдаст ему ID. Положа руку на сердце, водителями работает минимальное количество тех, кто был осужден. К нам устраивался на работу один человек, который честно рассказал, что отсидел по статье 105 "Убийство". И он не смог пройти регистрацию в КИС "АРТ"».

Новые правила касаются и водителей, которые работают как индивидуальные предприниматели. Они тоже должны иметь справку о погашении судимости, в противном случае их могут лишить статуса ИП. Впрочем, соблюдать принятые поправки в закон будет непросто, да и в целом к документу остается много вопросов, отметил председатель координационного совета профсоюза «Таксист» Андрей Попков:

«Я сомневаюсь, что эту справку можно будет проверить, потому что открытого доступа к базе МВД нет и не будет. Эти данные закрыты. Поэтому придется эти справки ждать по полгода, также не исключено, что их начнут подделывать. У нас каждый водитель берет в аренду машину и подключается к системе либо как ИП, либо как самозанятый. Иного нет. Кому он будет предоставлять эту справку? Как это все будет опять же контролироваться? Пока неясно. В законе об этом ни слова нет».

Запрет на работу в такси людям с судимостью за тяжкие преступления касается не только россиян, но и граждан из других стран Евразийского экономического союза, в который входят Армения, Белоруссия, Киргизия и Казахстан. Остальных иностранцев поправки не затрагивают, поскольку они и так не могут получить патент или разрешение на работу в России с судимостью.

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Владимир Расулов