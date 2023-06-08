В Перми снова может появиться пешеходная улица

Городские власти готовы рассмотреть инициативу о создании в Перми пешеходной улицы на участке ул. Советской от ул. Сибирской до Комсомольского проспекта. Такое предложение поступило во время прямого эфира главы города Алексея Демкина в соцсети «ВКонтакте». Мэр отметил, что идею необходимо обсудить с депутатами гордумы и представителями общественности. «Инициатива хорошая, но нужно возвестить все “за” и “против”, посмотреть, как это будет работать с учетом существующей дорожной сети, так как это в любом случае повлияет на движение транспорта»,— сказал господин Демкин.

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Глава Перми напомнил также, что в городе уже был такой опыт — ранее на ул. Пермской от ул. Сибирской до Комсомольского проспекта в течение некоторого времени действовала пешеходная зона «Пермский Арбат». «Мы запускали этот проект, но он не зажил. Там городские власти пытались реализовать различные ремесленные активности, организовать сувенирные лавки. Какое-то время было интересно, но жизни на этой улице не было. Это было похоже на искусственное дыхание — пока вдыхаешь, она живет, перестаешь в нее вдохновение запускать, и жизнь там замирала. Поэтому насчет улицы Советской посмотрим, прикинем, обсудим с городским сообществом. Если поймем, что горожанам точно нужна пешеходная улица и точно в этом месте, попробуем реализовать»,— заявил мэр.