Городской центр обеспечения безопасности начнет работать осенью

Администрация Перми внесет проект решения о создании МКУ «Центр обеспечения безопасности города Перми» (ЦОБ) на рассмотрение гордумы уже в июне. Планируется, что само учреждение начнет работу этой осенью. Об этом сообщил глава города Алексей Демкин во время прямого эфира на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Полномочия по обеспечению общественного порядка распределены между разными ведомствами администрации. Для более системного и оперативного решения возникающих вопросов мы планируем централизовать эти функции в рамках одного учреждения, подведомственного департаменту общественной безопасности. Городские власти заинтересованы в том, чтобы пермяки стали ощущать себя более защищенными в нашем городе. Мы считаем, что в первую очередь важна профилактика правонарушений»,— пояснил мэр.

По словам господина Демкина, специалисты департамента безопасности изучили опыт функционирования аналогичных служб в городах, с которыми у Перми заключены договоры о межмуниципальном сотрудничестве — Уфе, Казани, Тюмени, Екатеринбурге. «Мы посмотрели, каким образом там решатся эти вопросы, и решили реализовать нечто обобщенное, опираясь на опыт коллег из других регионов. Уверен, что это учреждение, работая в Перми, поможет нам повысит общественную безопасность»,— заявил глава Перми.

О том, что горадминистация готовится внести в думу проект решения о создании ЦОБ, стало известно в начале этой недели. Планируется, что в новом учреждении будут работать 150 инспекторов-контролеров, которые будут следить за тем, как жители оплачивают проезд в общественном транспорте и парковочные места, а также контролировать содержание систем видеонаблюдения и участвовать в обеспечении общественного порядка на массовых мероприятиях.