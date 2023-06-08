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Вред без срока давности

Суд принял иск об экологическом ущербе на 263 млн рублей, причиненном ЧМК реке Миасс

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству заявление Уральского управления Росприроднадзора о взыскании почти 263 млн руб. с Челябинского металлургического комбината. Ведомство добивается возмещения вреда, причиненного реке Миасс в результате сброса с предприятия загрязняющих веществ в 2013—2016 годах. ЧМК с предъявленными требованиями не согласен. Эксперты отмечают, что у предприятия есть шанс сократить размер взыскания, поскольку Росприроднадзор не всегда предъявляет реальные суммы вреда.

В ответ на претензию Росприроднадзора на ЧМК заявили, что не согласны с предъявленными требованиями

В ответ на претензию Росприроднадзора на ЧМК заявили, что не согласны с предъявленными требованиями

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В ответ на претензию Росприроднадзора на ЧМК заявили, что не согласны с предъявленными требованиями

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Исковое заявление Уральского межрегионального управления Росприроднадзора к ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК, входит в группу «Мечел») о взыскании 262,9 млн руб. принял к производству Арбитражный суд Челябинской области. Соответствующее решение принято на этой неделе. Предварительное судебное заседание назначено на 11 июля. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

В Уральском управлении Росприроднадзора «Ъ-Южный Урал» пояснили, что намерены взыскать с ЧМК средства в счет возмещения вреда, причиненного реке Миасс вследствие сброса опасных веществ в составе сточных вод. Загрязнение происходило в периоды с июня 2013 года по февраль 2016-го, а также с 12 по 19 мая 2016 года. В ведомстве указали, что расчет ущерба произведен на основании методики исчисления вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства, утвержденной приказом Минприроды России №87 от 13 апреля 2009 года. Конкретные загрязняющие вещества представители истца не назвали, но отметили, что речь идет о целом комплексе.

«В порядке досудебного урегулирования спора управлением в адрес ПАО “ЧМК” была направлена претензия о добровольном возмещении причиненного ущерба, на которую был получен ответ о несогласии с предъявленными требованиями»,— говорится в ответе надзорного ведомства на запрос «Ъ-Южный Урал.

В ПАО «ЧМК» комментарий по поводу судебного спора с Росприроднадзором не предоставили: пресс-служба предприятия не отвечает на запросы, телефонные звонки и сообщения в мессенджерах.

Это не первое судебное разбирательство по поводу возмещения вреда, причиненного реке Миасс загрязненными стоками с ЧМК. В 2020 году Металлургический районный суд Челябинска по двум искам Росприроднадзора и Челябинской природоохранной прокуратуры взыскал с предприятия в общей сумме почти 190 млн руб. за сброс недоочищенных стоков в водоем с июня 2016 года по ноябрь 2017-го. В 2021 году решения вступили в законную силу.

Кроме того, в июле прошлого года Металлургический райсуд вынес приговор по уголовному делу о загрязнении реки Миасс промышленными стоками с ЧМК. Три сотрудника предприятия — начальник управления охраны труда, промышленной безопасности и природоохранной деятельности, его заместитель и главный инженер — были признаны виновными по ч. 2 ст. 247 УК РФ («Нарушение правил обращения химических веществ, повлекшее загрязнение окружающей среды») и приговорены к условному лишению свободы на два года каждый. Уголовное дело было возбуждено в 2019 году. По данным следствия, сотрудники ЧМК «не приняли должных мер по устранению нарушений экологического законодательства», что привело к сбросу загрязняющих веществ в реку Миасс с октября 2017 по ноябрь 2018 года. Сумму ущерба окружающей среде оценили в почти 260 млн руб. Вопрос о взыскании этой суммы суд тогда оставил без рассмотрения с правом обращения в порядке гражданского судопроизводства. К моменту передачи уголовного дела в суд в 2020 году прокуратура региона сообщала, что на ЧМК провели работы на сумму более 100 млн руб. в целях устранения нарушений и уменьшения вредного воздействия на реку Миасс.

С конца 2020 года, после того как генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов и губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписали соглашение, реализуется программа по сокращению сброса промышленных стоков с предприятий группы в Миасс. Ее стоимость составляет 1,5 млрд руб. В проекте два направления: сокращение физического объема сброса за счет создания оборотного цикла водоснабжения и модернизация очистных сооружений, которая позволит сократить до минимума содержание загрязняющих веществ в оставшихся стоках. Планируется, что в 2024 году в результате реализации программы объем сброса сточных вод в реку Миасс сократится на 85%. В прошлом году компания сообщала, что все экологические мероприятия, несмотря на трудности, связанные с санкционным давлением, продолжают выполнять.

Управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров отмечает, что, согласно федеральному закону «Об охране окружающей среды», иски о компенсации экологического вреда могут быть предъявлены в течение двадцати лет с момента совершения нарушения. «Размер вреда, причиненный нарушением законодательства в области охраны окружающей среды, определяют исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния водоема, с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды, а также в соответствии с проектами рекультивационных и иных восстановительных работ. Если таковые отсутствуют, то в соответствии с таксами и методиками исчисления размера вреда, утвержденными органами исполнительной власти. Судебная практика показывает, что Росприроднадзор не всегда предъявляет реальную сумму вреда. Поэтому у предприятия есть шансы на уменьшение суммы исковых требований»,— считает юрист.

Юлия Гарипова

  • Коммерсантъ (Челябинск) №102 от 09.06.2023, стр. 8

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