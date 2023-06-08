Россиянин погиб при нападении акулы у пляжа в Египте

Гражданин России погиб в египетской Хургаде в результате нападения акулы рядом с отелем Dream Beach. Инцидент произошел сегодня, 8 июня. Об этом ТАСС сообщил генконсул России в Хургаде Виктор Воропаев.

По словам господина Воропаева, погиб «россиянин Попов В. Ю. 1999 года рождения». «Просим российских граждан при нахождении в воде сохранять бдительность, строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание и дайвинг»,— говорится в сообщении генконсульства в Telegram.

Telegram-канал Shot со ссылкой на российских туристов сообщил, что мужчину пытались отбить, но в итоге акула съела его. По данным Telegram-канала Baza, погибший — россиянин, который долго жил в Египте. На пляже с ним была девушка. Она смогла спастись.

Местные власти закрыли пляжи в городе после нападения. Они также призывают местных жителей и туристов не заходить в воду.

Олеся Павленко