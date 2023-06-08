КПРФ внесла законопроект об уголовном наказании за отправку в бой неопытных военных

Депутаты от КПРФ — Юрий Синельщиков, Алексей Куринный, Сергей Казанков — внесли в Госдуму законопроект, предполагающий уголовное наказание за отправку военнослужащих в зону боевых действий без прохождения подготовки и необходимой экипировки. Документ размещен в электронной базе Госдумы.

Депутаты предлагают дополнить УК РФ статьей 352.2, согласно которой отправка неподготовленных военнослужащих в зону боевых действий грозит лишением свободы на срок от трех до пяти лет. В случае причинения вреда здоровью или смерти военнослужащего предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы. Если в результате погибли двое или более военных, максимальное наказание —15 лет лишения свободы.

В пояснительной записке, обосновывая необходимость принятия закона, авторы утверждают, что отправка неопытных или недостаточно экипированных военнослужащих в зону боевых действий — «не редкость». Депутаты ссылаются на обращения граждан в Госдуму и сообщения в СМИ.

Юрий Синельщиков, Алексей Куринный и Сергей Казанков анонсировали соответствующий законопроект 22 сентября 2022 года — через день после объявления частичной мобилизации. Депутаты заявляли, что с начала специальной военной операции на Украине сообщалось о нарушениях при отправке военнослужащих: «то, вопреки прямому указанию президента России, к военной операции привлекали срочников. То, друзья и родственники были вынуждены собирать самые обычные вещи, вплоть до носков». Депутаты допускали увеличение числа нарушений, «учитывая массовость» мобилизации.

Об ошибках при проведении мобилизационных мероприятий говорил президент Владимир Путин. Он указывал на случаи, когда в регионах в зону боевых действий призывали многодетных отцов, людей с хроническими заболеваниями или вышедших из призывного возраста.

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Лусине Баласян