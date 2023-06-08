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Коммерсантъ FM
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МИД Румынии потребовал от 40 сотрудников посольства России покинуть страну

Власти Румынии решили уравнять число румынских представителей в России и российских в стране. В связи с этим МИД Румынии потребовал от более 40 сотрудников посольства России покинуть страну в течение 30 дней.

Как сообщили в МИД Румынии сегодня, 8 июня, послу России в стране Валерию Кузьмину сообщили о сокращении дипломатического и технико-административного персонала представительства России путем сокращения его численности аналогичного к количеству сотрудников в посольстве Румынии в России.

Таким образом Россия должна сократить штат в Румынии на 51 должность: на 21 дипломатическую и 30 технико-административных должностей. Однако так как не все должности на данный момент заняты, в итоге Россия должна сократить присутствие на 11 дипломатов и на 29 сотрудников на технико-административных должностях.

«За выбор должностей, которые будут сокращены, и людей, которые должны будут покинуть Румынию, будет закреплен за Российской Федерацией (на данном этапе) с учетом ограничений, связанных с каждой категорией (дипломаты, соответственно, технический и административный персонал)»,— сказано в сообщении МИДа. Российская сторона должна выполнить требование в течение 30 дней.

В ответ в МИД России заявили, что дадут ответ на решение Румынии. «Россия даст соответствующий ответ»,— заявили в пресс-службе ведомства в ТАСС.

После ввода российских войск на Украину Румыния и Россия несколько раз высылали российских и румынских дипломатов из своих стран. В прошлом августе Румыния приняла решение выслать 11-го российского дипломата за 2022 год.

Олеся Павленко

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