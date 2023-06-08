На площади «Трех столетий» появится 26 парковочных мест

На площади «Трех столетий» в Перми организуют новые парковочные места. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Перми Фото: пресс-служба администрации Перми

Ранее жители города пожаловались на недостаток парковок на этой площади. В пресс-службе администрации пояснили, что оставить свой автомобиль можно вдоль улицы Монастырской или за зданием речного вокзала. Проектом реконструкции площади предусмотрена также организация 26 парковочных мест слева от здания по ул. Монастырской, 3а.

На сегодняшний день работы на площади продолжаются, а подрядчику напомнят о необходимости выполнять проектные решения. В ближайшее время на площади также установят соответствующие знаки и поставят паркомат.