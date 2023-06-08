Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пермский губернатор опроверг конфликт с мэром Перми

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал информацию о конфликте с главой Перми Алексеем Демкиным, которая появилась после его инициативы передать часть полномочий мэрии в пользу правительства региона. «Никаких конфликтов не происходит: невозможно наличие конфликта между начальниками и подчиненными», — заявил господин Махонин во время пресс-конференции сегодня, 8 июня.

Алексей Демкин (слева) и Дмитрий Махонин в феврале 2023 года

Алексей Демкин (слева) и Дмитрий Махонин в феврале 2023 года

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Алексей Демкин (слева) и Дмитрий Махонин в феврале 2023 года

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ», законопроект был внесен Дмитрием Махониным на рассмотрение заксобрания в конце мая. Источники «Ъ» связывали его с нарастанием конфликта между господином Махониным и главой Перми. Проект предполагает переход на уровень краевого правительства полномочий администрации в сфере земельных отношений, теплоснабжения и водоснабжения, образования, торговой деятельности и рекламы, обращения с отходами, а также погребения и похоронного дела. Перераспределение предусмотрено на неограниченный срок с 1 января 2024 года. Рассмотреть проект планируется на июньском пленарном заседании заксобрания.

Отвечая на вопрос журналистов, губернатор добавил, что городская администрация не всегда справляется с решением проблем, поэтому перераспределение полномочий повысит оперативность и эффективность госуправления: «Хотим решить проблемы, которые по тем или иным (в том числе политическим) мотивам не решались. Например, сфера похоронных услуг до сих пор криминальная, и у городской администрации не будет политической воли, чтобы решить эту проблему. У нас она будет, и мы понимаем, как это сделать».

«Думаю, что пермяки от этого только выиграют. Кто-то компетентен в строительстве домов, дорог, социальных объектов. А кто-то в выдаче грамот. Пускай каждый занимается в своей компетенции: коллеги в городе — выдают грамоты, а мы будем работать»,— добавил губернатор.

Константин Кадочников, Пермь

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...