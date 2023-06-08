Пермский губернатор опроверг конфликт с мэром Перми

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал информацию о конфликте с главой Перми Алексеем Демкиным, которая появилась после его инициативы передать часть полномочий мэрии в пользу правительства региона. «Никаких конфликтов не происходит: невозможно наличие конфликта между начальниками и подчиненными», — заявил господин Махонин во время пресс-конференции сегодня, 8 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Демкин (слева) и Дмитрий Махонин в феврале 2023 года

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Алексей Демкин (слева) и Дмитрий Махонин в феврале 2023 года

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ», законопроект был внесен Дмитрием Махониным на рассмотрение заксобрания в конце мая. Источники «Ъ» связывали его с нарастанием конфликта между господином Махониным и главой Перми. Проект предполагает переход на уровень краевого правительства полномочий администрации в сфере земельных отношений, теплоснабжения и водоснабжения, образования, торговой деятельности и рекламы, обращения с отходами, а также погребения и похоронного дела. Перераспределение предусмотрено на неограниченный срок с 1 января 2024 года. Рассмотреть проект планируется на июньском пленарном заседании заксобрания.

Отвечая на вопрос журналистов, губернатор добавил, что городская администрация не всегда справляется с решением проблем, поэтому перераспределение полномочий повысит оперативность и эффективность госуправления: «Хотим решить проблемы, которые по тем или иным (в том числе политическим) мотивам не решались. Например, сфера похоронных услуг до сих пор криминальная, и у городской администрации не будет политической воли, чтобы решить эту проблему. У нас она будет, и мы понимаем, как это сделать».

«Думаю, что пермяки от этого только выиграют. Кто-то компетентен в строительстве домов, дорог, социальных объектов. А кто-то в выдаче грамот. Пускай каждый занимается в своей компетенции: коллеги в городе — выдают грамоты, а мы будем работать»,— добавил губернатор.

Константин Кадочников, Пермь