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Пермь сделают крайней

Губернатор Махонин хочет оставить мэра Демкина без ключевых полномочий

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин решил забрать у властей региональной столицы и передать на уровень субъекта полномочия в сфере образования, дорожного движения, рекламы и ряда других ключевых отраслей. В правительстве края говорят, что таким образом чиновники будут оперативнее решать проблемы, однако источники «Ъ» полагают, что причина кроется в нарастании конфликта между господином Махониным и главой Перми Алексеем Демкиным.

Дмитрий Махонин

Дмитрий Махонин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Дмитрий Махонин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как сообщила пресс-служба заксобрания Пермского края, в ближайшее время региональный парламент рассмотрит два законопроекта Дмитрия Махонина. Первый позволит региональным властям назначать и увольнять руководителей муниципальных образовательных учреждений, распоряжаться земельными участками, утверждать схему размещения нестационарных торговых объектов и наружной рекламы, а также наделит их полномочиями по ряду других отраслей городского хозяйства. Второй проект передаст на уровень региона вопросы организации и мониторинга дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения. Перераспределение полномочий от мэрии к правительству произойдет со следующего года и будет финансироваться из бюджета края.

В пояснительной записке к одному из законопроектов указано, что централизация полномочий «позволит оперативно решать вопросы и будет способствовать единообразию региональной политики». По словам председателя парламентского комитета по развитию инфраструктуры Павла Черепанова, инициативы губернатора поступят на рассмотрение депутатов «в ближайшее время».

Ранее региональные власти уже забрали у мэрии часть полномочий. В частности, с 2021 года краевое правительство занимается градостроительными вопросами, а с конца декабря 2022-го — уборкой и содержанием центральных улиц Перми.

Новые инициативы Дмитрия Махонина появились на фоне обострения его отношений с главой Перми Алексеем Демкиным.

В апреле градоначальник сократил вакантную ставку своего заместителя, ответственного за управление инвестиционно-строительной деятельностью и природопользованием, на которую, по словам источников «Ъ», краевые власти лоббировали заместителя директора Агентства инвестиционного развития Владимира Радченко. В том же месяце губернатор публично раскритиковал горадминистрацию, которая не нашла средств на установку в Перми стелы «Город трудовой доблести». Наконец, 22 мая, перед выступлением мэра с ежегодным докладом о работе горадминистрации директор Театра юного зрителя Артем Агеев заявил о претензиях к работе мэрии и предложил забрать его учреждение на краевой уровень. Губернатор инициативу господина Агеева поддержал.

Алексей Демкин

Алексей Демкин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Алексей Демкин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По мнению источника «Ъ», знакомого с ситуацией, проекты о перераспределении полномочий в пользу краевых властей могут свидетельствовать об усилении противостояния между губернатором и мэром: «Вероятно, цель этих инициатив — превращение Алексея Демкина в "свадебного генерала"». Источник «Ъ» в администрации главы края менее радикален в формулировках. Он объясняет перераспределение полномочий «недостаточным контролем и отсутствием инициативности со стороны муниципалитета в регулировании значимых вопросов».

Пресс-служба администрации Перми инициативы губернатора не комментирует. Источник, близкий к городской власти, утверждает, что план краевых властей труднореализуем.

«Допустим, ситуация со школами. Все здания — муниципальные. Где они собираются размещать школы? Максимум, чего они могут добиться, это самостоятельно назначать директоров школ». По данным «Ъ», в мэрии ожидают реакции от краевой прокуратуры.

Директор Центра стратегических коммуникаций, политолог Сергей Ильин полагает, что губернаторские законопроекты показывают, «в чьих руках находится реальная власть в регионе». «Они в логике повышения эффективности управления и контроля за расходованием средств. В сугубо политическом смысле сигнал также абсолютно прозрачный: идет концентрация инструментов и ресурсов с одним центром управления»,— считает эксперт.

Политический консультант Людмила Ознобишина полагает, что глава региона стремится сконцентрировать на уровне краевого правительства «управление наиболее важными и финансоемкими сферами городского хозяйства». «Имеет место продолжение тренда на укрепление вертикали власти. Вероятно, по мнению руководства края, это позволит более эффективно выполнять управленческие задачи»,— добавляет эксперт.

Константин Кадочников, Пермь

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