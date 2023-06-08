Колокольцев: 15 тыс. полицейских поехали воевать на Украину

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил, что 15 тыс. сотрудников МВД приняли участие в боевых действиях на Украине. При этом 480 из них получили госнаграды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Колокольцев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Колокольцев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Ее участниками стали около 15 тысяч наших сотрудников, 480 из них удостоены государственных наград, 630 — ведомственных»,— заявил Владимир Колокольцев, его цитирует пресс-служба МВД.

Кроме того, как сообщил глава МВД, «в условиях крайне сложной оперативной обстановки» полицейские «достойно и с полной самоотдачей» выполняют свои обязанности на территории присоединенных к России украинских регионов.

Владимир Колокольцев присвоил специальные звания сотрудникам МВД. Выступая на награждении, он сказал: «Благодаря самоотверженности и мужеству полицейских предотвращены или раскрыты особо тяжкие преступления террористической направленности. Выявлены и задержаны десятки участников диверсионно-разведывательных групп и их пособников. Из тайников и схронов изъято большое количество оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ».

В ноябре 2022 года Владимир Колокольцев говорил, что в органах внутренних дел на территории присоединенных регионов будут работать 52 тыс. сотрудников МВД, при этом около 2 тыс. человек туда отправят из других регионов.

Выступая в октябре в Госдуме, Владимир Колокольцев пожаловался на низкие зарплаты сотрудников. Он обратил внимание на некомплект сотрудников в 20% случаев. По его словам, это «сказывается на работоспособности в целом коллектива». Основной причиной этой ситуации он назвал «хроническое недофинансирование». Министр отметил, что впервые устраивающийся сотрудник МВД в одном из регионов ЦФО получает от 11 тыс. до 13 тыс. руб.

О последствиях ввода войск России на Украину— в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина