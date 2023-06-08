Губернатор региона заявил, что юбилей Перми для него — повод привлечь внимание федерального центра к Прикамью

На встрече с главными редакторами пермских СМИ губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал свое отношение к юбилею Перми. «Для меня 12 июня 2023 года — это не повод для того, чтобы что-то отремонтировать. Это повод привлечь внимание федерального центра к нам, только и всего. Потому что уже оружие Победы, которое пермяки ковали для нашей страны, и то внимание федерального центра, которое было до сегодняшнего дня, не соответствовали»,— высказался глава региона.

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Дмитрий Махонин отметил, что регион сумел приступить к различным крупным проектам, которые не планировалось реализовывать ранее к 300-летию города. Среди них реконструкция центральной части набережной Камы, которая сейчас проводится. В ближайшее время эту работу планируется завершить и приступить к установке точек притяжения на набережной — малых архитектурных форм, детских объектов и прочего. Также в Перми активно благоустраиваются скверы и парки, планируется реконструировать территорию нынешнего зоопарка. Сбербанк, по словам губернатора, уже выделил на проект «первые 100 млн руб.».

Изначально у регионального правительства не было планов по возведению малой сцены ТЮЗа, которая сейчас строится. Губернатор упомянул также строительство нового здания художественной галереи и другие проекты. «Большой пласт работы удалось сделать, перестроив работу в строительном блоке и строительной отрасли региона»,— добавил Дмитрий Махонин.