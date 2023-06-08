Глава Прикамья поддержал руководителя Кизела

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время общения с руководителями пермских СМИ высказался в поддержку главы Кизела Андрея Родыгина. «Пускай глава работает, неплохо справляется. В городе сделали хороший кинотеатр, отремонтировали музыкальную школу, модельная библиотека там хорошая, вопросы с благоустройством решаются»,— заявил глава региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее Дмитрий Махонин вынес господину Родыгину замечание из-за того, что в январе этого года единственный в Кизеле автобусный перевозчик «Ю Транс Строй» по истечении контракта прекратил работу. Однако к этому времени местная администрация не успела провести новый конкурс на оказание транспортных услуг, так как перевозчики посчитали условия контракта убыточными. Ситуацию удалось разрешить после вмешательства краевых властей.

Сегодня на встрече с представителями СМИ губернатор назвал решение Андрея Родыгина «эмоциональным». «Он решил “повоспитывать” перевозчика, а население крайним оказалось. Важно просчитывать все последствия перед принятием решений»,— добавил господин Махонин.