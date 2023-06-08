Сорвавшего стройку ФАПов подрядчика обвинили в мошенничестве

Как сообщил «Ъ-Приволжье» источник в правоохранительных органах, полицейское следствие не стало ходатайствовать об аресте Дмитрия Бабича из компании «Металлспецконструкция» (ООО МСК), которого в мае задержали в Москве по уголовному делу о мошенничестве в особо крупных размерах и доставили на допрос в Нижний Новгород. Ему избрали более мягкую меру пресечения в надежде, что коммерсант все-таки вернет деньги госзаказчику.

В прошлом году МСК сорвала строительство шести фельдшерско-акушерских пунктов в Нижегородской области, не вернув авансы. В арбитражном суд «Нижегородстройзаказчик» пытается взыскать с подрядчика свыше 27 млн руб. по расторгнутым госконтрактам. В свою очередь, представители МСК подали иски к УФАС по Нижегородской области, оспаривая решения о включении компании в реестр недобросовестных поставщиков. Партнер обвиняемого подрядчика, гендиректор МСК Эдуард Буйвид, по словам источника, после возбуждения уголовного дела уехал в Китай.

Иван Сергеев