В Перми на месте краевой инфекционной больницы планируется разбить парк

В центре Перми на месте краевой инфекционной больницы предполагается обустроить парк, сообщил сегодня на встрече с главными редакторами пермских СМИ губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. По словам главы региона, изначально после переноса инфекционной больницы на этом месте хотели разместить новое здание хирургического комплекса краевой клинической больницы, но потом краевые власти отказались от этого намерения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс карты Фото: Яндекс карты

«Там ничего строиться не будет, я хочу там обустроить парк. Была мысль “посадить” там хирургический корпус, но пока не получается. Для него есть место на территории краевой больницы»,— отметил Дмитрий Махонин. Возможно, под хирургический корпус будет перепрофилировано нынешнее здание онкоцентра в Индустриальном районе Перми. Строительство нового здания хирургического комплекса обойдется в 6 млрд руб., уточнил губернатор. Кроме того, глава Прикамья сообщил о планах расширить дорогу до четырех полос по ул. Революции до Центрального рынка. Это позволит решить транспортные проблемы территории.

Сейчас инфекционная больница располагается в центре Перми, между ул. Пушкина и Революции. Новый комплекс краевой инфекционной больницы строится на ул. Космонавта Леонова, 84. Как сообщал премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин во время визита в Пермь в конце 2021 года, на месте краевой инфекционной больницы в центре Перми планируется построить новый корпус краевой клинической больницы.