Власти могут вернуться к идее достроить крематорий на Восточном кладбище за частные деньги

Достроить крематорий на Восточном кладбище могут с привлечением частных инвестиций. Об этом сегодня на встрече с главными редакторами пермских СМИ заявил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. По его словам, это планируется сделать, когда край заберет в свое ведение похоронные услуги. «Сделаем нормальный крематорий. Я два года ходил и людям говорил, что надо делать нормальную частную концессию. Сначала имитировали работу, что кого-то искали. Всех, кто хотел, “отшили”. Потом решили достроить за бюджетные деньги. Фактически там сейчас не крематорий, а дворец какой-то получается. Это, наверное, хорошо, но в сегодняшних условиях финансово неэффективно. Пока это вопрос к городским властям, это их решение. Я свое решение уже неоднократно говорил»,— сказал губернатор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Строительство крематория на Восточном кладбище началось в 2013 году, однако так и не было завершено. Руководство города принимало противоположные решения о достройке ритуального комплекса: в разное время рассматривались предложения завершить проект за счет бюджетных средств либо за счет инвестора. В итоге в конце 2021 года было решено строить его на средства бюджета. Строительство разделили на два этапа.

В начале апреля мэрия подвела итоги конкурса на выполнение первого этапа работ. Признанное победителем пермское ООО «РусРазвитие» предложило выполнить работы по начальной цене контракта — 472,06 млн руб. Контракт с компанией был подписан 13 апреля. В тот же день оперативники провели в МКУ «Пермблагоустройство» выемку документов, касающихся строительства крематория. В середине мая стало известно, что администрация и «РусРазвитие» расторгли контракт по соглашению сторон.

В конце мая Дмитрий Махонин внес в краевое заксобрание законопроект о перераспределении полномочий между правительством региона и администрацией Перми. Проект предполагает переход на уровень края полномочий городских властей в сфере земельных отношений, теплоснабжения и водоснабжения, образования, торговой деятельности и рекламы, обращения с отходами, а также погребения и похоронного дела. Перераспределение предусмотрено на неограниченный срок с 1 января 2024 года. Рассмотреть проект планируется на июньском пленарном заседании заксобрания.