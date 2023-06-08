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обновлено 14:26

Губернатор прокомментировал перераспределение полномочий между мэрией Перми и краевым правительством

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что законопроект о перераспределении полномочий между мэрией Перми и краевым правительством не связан с конфликтом между главой региона и руководителем Перми Алексеем Демкиным. «Никаких конфликтов не происходит, невозможно наличие конфликта между начальниками и подчиненными. Есть управленческие решения, которые мы будем реализовывать»,— заявил господин Махонин во время общения с представителями пермских СМИ.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Губернатор добавил, что перераспределение полномочий в пользу регионального правительства повысит оперативность и эффективность госуправления. «Хотим решить проблемы, которые по тем или иным (в том числе политическим) мотивам не решались. Например, сфера похоронных услуг до сих пор криминальная и у городской администрации не будет политической воли, чтобы решить эту проблему. У нас она будет, и мы понимаем, как это сделать»,— поделился Дмитрий Махонин. Он добавил, что для финансирования дополнительных полномочий планируется забрать доходы по упрощенной системе налогообложения с городского уровня на краевой.

«Думаю, что пермяки от этого только выиграют. Кто-то компетентен в строительстве домов, дорог, социальных объектов, а кто-то в выдаче грамот. Пускай каждый занимается в своей компетенции: коллеги в городе — выдают грамоты, а мы будем работать»,— заявил губернатор.

Законопроект о перераспределении полномочий был внесен губернатором Пермского края Дмитрием Махониным на рассмотрение заксобрания в конце мая. Инициатива предполагает переход на уровень краевого правительства полномочий администрации Перми в сфере земельных отношений, теплоснабжения и водоснабжения, образования, торговой деятельности и рекламы, обращения с отходами, а также погребения и похоронного дела. Перераспределение предусмотрено на неограниченный срок с 1 января 2024 года. Рассмотреть проект планируется на июньском пленарном заседании заксобрания.

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