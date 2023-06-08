Суксунская дума избрала нового руководителя муниципалитета

Главой Суксунского округа избрана Вера Бунакова. Ее кандидатуру поддержали депутаты местной думы. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Суксунского городского округа Фото: администрация Суксунского городского округа

Ранее госпожа Бунакова занимала должность заместителя главы муниципалитета — начальника финансового управления администрации округа. К исполнению полномочий главы она приступит с 9 июня 2023 года.

Предыдущий глава Суксунского округа Павел Третьяков ушел в отставку 23 марта. Он руководил муниципалитетом с 2017 года.