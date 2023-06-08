Краевые власти обсуждают с инвестором концессионное соглашение по строительству центра «Академия первых»

Госэкспертиза Пермского края выдала положительное заключение на проектную документацию образовательного центра для одаренных детей «Академия первых». Как сообщают в краевом минстрое, следующим шагом для реализации проекта должно стать заключение концессионного соглашения с инвестором образовательного центра.

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По данным регионального минэкономразвития, сейчас несколько профильных краевых ведомств находятся с концессионером на этапе переговоров для урегулирования всех деталей предстоящего соглашения.

Напомним, согласно предложению инициатора, с момента заключения концессионного соглашения центр «Академия первых» может быть построен за три года. Центр общей площадью более 17 тыс. кв. м будет включать в себя административные помещения, актовый и спортивный залы, информационно-библиотечный центр, центр оценки качества образования, коворкинг-центр, конференц-зал. Для занятий спроектированы учебные классы, зимний сад, лаборатория робототехники, лаборатория прототипирования с 3D-производственной зоной и прочее. В учебных помещениях предполагается оборудовать гончарные мастерские, классы мультимедиа и изучения виртуальной реальности, студии дизайна, звукозаписи. На прилегающей территории появится спортзона. На территории центра также построят пятиэтажное общежитие, рассчитанное на 200 детей из разных территорий Пермского края.

Как сообщалось ранее, детский образовательный центр «Академия первых» планировалось построить на территории студгородка ПНИПУ, на пересечении улиц Академика Королева и Профессора Дедюкина. Сейчас учреждение допобразования размещается на площадях нового корпуса школы дизайна «Точка» на ул. В. Татищева, 7. Иногородним участникам предоставляется общежитие, которое вмещает до 60 школьников.