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Кремлевский фуникулер обещают запустить осенью

Фуникулер на склоне Нижегородской кремля может быть сдан в эксплуатацию в третьем квартале 2023 года. Об этом сообщили в региональном заксобрании по итогам объезда некоторых объектов, планировавшихся к 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода в 2021 году. Как ранее сообщал «Ъ-Приволжье», подъемник общей стоимостью 1,39 млрд руб. областной подрядчик не смог сдать в конце прошлого года.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам депутатов, задержка возникла, в том числе, из-за сложных переговоров с представителями Doppelmayr по вопросу шеф-монтажа поставленного оборудования для фуникулера и пуско-наладочных работ. Кроме того, после того, как недалеко от трассы подъемника на склоне кремля сполз грунт, пришлось проводить дополнительные исследования. В этом месте склон не был укреплен при дорогостоящих противооползневых работах в кремле, – участок сочли надежным, а при оползне сошел верхний слой старого насыпного грунта.

Также очевидно, что региональные власти опять будут запрашивать дополнительное бюджетное финансирование для ввода фуникулера, рассказали собеседники в заксобрании. Однако объем средств на достройку пока не определен. В правительстве Нижегородской области уклоняются от комментариев по перспективе завершения этого дорогостоящего проекта.

Иван Сергеев

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