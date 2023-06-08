Big data Мегафон: мобильный ТВ-трафик в Прикамье вырос на 50% по сравнению с прошлым годом

Жители края стали больше смотреть ТВ-программы с мобильных устройств. По сравнению с прошлым годом рост интернет-трафика на сайты цифровых каналов составил 50%, а за два последних года потребление выросло в 2,1 раза. Такие выводы сделали аналитики МегаФона после изучения обезличенных данных пользовательских обращений к 20 интернет-ресурсам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Наибольшей популярностью у жителей края пользуются спортивные передачи: объем данных, потраченных на просмотр видео этой тематики на сайте «Матч ТВ», увеличился в 5,5 раза по сравнению с прошлым годом. На втором месте по динамике интереса — детский контент с сайта «Карусель». Его начали загружать с помощью мобильного интернета в три раза активнее. На 66% чаще жители стали смотреть сериалы, художественные и документальные фильмы мистического характера, транслируемые на канале «ТВ-3». На 40% выросла активность на площадках «НТВ» и «Звезда», на 18% — на «СТС». Остальные ресурсы показали снижение трафика.

Самым популярным днем для просмотра мобильного ТВ обычно становится воскресенье. Трафик в этот день на 19% превышает среднесуточные показатели.