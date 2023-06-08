Краевой фонд капремонта уличили в нарушении антимонопольного законодательства

Пермское УФАС выявило нарушения в деятельности краевого фонда капремонта. По мнению антимонопольного ведомства, фонд незаконно заключил договоры о ремонте и строительном контроле объекта с одной и той же компанией.

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Ранее УФАС по просьбе прокуратуры проверило договоры, заключенные между фондом капремонта и ООО «УралСтройАльянс». Установлено, что в ноябре 2021 года фонд провел аукцион на оказание услуг по проведению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту ряда многоквартирных домов, в том числе расположенного на ул. Закамской, 58, в Перми. В апреле 2022 года фонд провел аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, в числе которых также значился объект на ул. Закамской, 58. По результатам обоих аукционов были заключены договоры с ООО «УралСтройАльянс». Согласно действующему законодательству, заказчику запрещено заключать договор на контроль проведения капремонта с тем же подрядчиком, который этот капремонт проводит.

В результате незаконных действий фонда, заключившего договоры на проведение капремонта и стройконтроля с одним и тем же подрядчиком, сложилась недопустимая ситуация, при которой на организацию, обязанную провести капремонт многоквартирного дома по ул. Закамской, 58, возложена также функция проверки объемов, сроков и качества выполненных работ. По сути, подрядчик будет контролировать сам себя, что противоречит целям и задачам строительного контроля.

Пермское УФАС признало краевой фонд капремонта нарушившим закон о защите конкуренции. Фонд исключил многоквартирный дом, расположенный на ул. Закамской, 58, в Перми, из состава объектов, в отношении которых ООО «УралСтройАльянс» обязано было осуществлять строительный контроль за выполнением работ по капитальному ремонту.