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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня день рождения у заместителя председателя Совета федерации Галины Кареловой

Галина Карелова

Галина Карелова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Галина Карелова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ее поздравляет министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков:

— Уважаемая Галина Николаевна! Примите мои сердечные поздравления с днем рождения! Ваше умение находить элегантные решения сложных задач, привносить новаторские подходы в работу и четко следовать поставленным целям — то, чему всем нам стоит у вас учиться. Благодарен вам за вклад в качестве председателя Совета по развитию Дальнего Востока, Арктики и Антарктики в консолидацию усилий по защите арктической экосистемы, поддержку проектов экономического и социального развития дальневосточных и арктических регионов. Желаю вам счастья, крепкого здоровья, успехов и вдохновения!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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