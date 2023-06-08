Туристический сбор за посещение природных парков края могут ввести с 1 июля

Плату за посещение особо охраняемых природных территорий в Пермском крае планируют начать взимать с 1 июля. Туристический сбор введут пока на трех территориях: природном парке «Пермский», охраняемых ландшафтах «Колчимский камень» и «Полюдов камень». Стоимость посещения составит 100 руб. с одного человека. Об этом сообщает «Текст» со ссылкой на проект постановления краевого минприроды.

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Плату за посещение особо охраняемых природных территорий планировалось ввести еще в прошлом году, однако из-за экономической ситуации организацию туристического сбора отложили.

По словам начальника управления по охране окружающей среды краевого минприроды Льва Третьякова, для снижения нагрузки на природные объекты были разработаны планы по их обустройству стоимостью 50 млн руб. «Мы получили их с условием того, что в соответствии с действующим законодательством введем плату за посещение ООПТ, и в первую очередь — природного парка “Пермский”. В настоящее время нормативный акт запущен, в самое ближайшее время он будет подписан. Плата будет введена в этом году. Это будет 100 руб. с человека при входе»,— сообщил господин Третьяков в своем выступлении на экологическом фестивале «Природа города».