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Попавшего в плен военнослужащего из Кизела могут обменять на украинских пленных

В плену на Украине находится 32-летний военнослужащий из Пермского края Игорь Ведерников. Появившуюся информацию в соцсетях порталу 59.ru подтвердил краевой омбудсмен Игорь Сапко.

«Ведерникова мобилизовали 28 сентября 2022 года. Вопрос о его возвращении уже на контроле, все запросы отправлены,— рассказал Игорь Сапко.— Мы на контакте по телефону с родственниками. Ранее от мамы Ведерникова поступило заявление главе Кизела, он обратился к нам. Вчера по телефону общались с его гражданской женой. По предварительной информации, включен в списки для обмена. Общение идет и по линии Красного Креста».

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