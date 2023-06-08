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Коммерсантъ FM
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Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил уменьшить срок летнего отключения горячей воды до трех дней

Вице-спикер Государственной думы от ЛДПР Борис Чернышов предложил сократить время отключения горячей воды летом до трех дней. Он направил письмо министру строительства и ЖКХ России Иреку Файзуллину с просьбой уточнить, есть ли ограничения, препятствующие реализации его инициативы.

«Горячая вода в Москве должна отключаться не больше, чем на три дня! На дворе 2023 год, но до сих пор в большинстве районов Москвы, не говоря о других городах, горячую воду отключают на 10 дней»,— сказал господин Чернышов агентству «РИА Новости».

Депутат убежден, что современные технологии позволяют проводить ежегодный ремонт и профилактику водоснабжения в течение трех дней. Он предложил реализовать предложение уже этим летом. Господин Чернышов отметил, что первопроходцем в реализации инициативы должна стать Москва, как «самый богатый город России с наилучшим состоянием коммунальной инфраструктуры».

В письме к господину Файзуллину депутат, в частности, задал вопросы о том, есть ли ограничения на сокращение срока технических работ, например, в Москве, а также есть ли у Минстроя планы по сокращению срока отключений воды.

Подробнее о попытках покончить с профилактическими отключениями горячей воды в РФ — в материале «“Отключение горячей воды — это проявление высшей силы”».

Эрдни Кагалтынов

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