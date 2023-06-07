Депутата притянули к земле

В СК в качестве подозреваемого допросили бывшего председателя совета депутатов Богородского района Гарика Календжяна. Он проходит подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве и долгое время был за границей. Показания на него дал бывший глава района Александр Сочнев, весной осужденный за превышение полномочий при продаже муниципальной земли по заниженной стоимости. Подконтрольное Гарику Календжяну ООО «Приокское» вернуло в муниципальную собственность три выкупленных в конце 2021 года земельных участка. В связи с уголовным делом богородский совет депутатов намерен в пятницу рассмотреть вопрос о сложении мандатов как Гариком Календжяном, так и его сыном Кареном, который возглавлял «Приокское».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Бывший председатель совета депутатов Богородского района Гарик Календжян во вторник был доставлен на допрос к следователю СК — действующего муниципального депутата и владельца мебельной фабрики «Сильва» подозревают в крупном мошенничестве, связанном с отчуждением в декабре 2021 года трех земельных участков. Учрежденное Гариком Календжяном ООО «Приокское» выступило покупателем земель общей площадью свыше 46 га близ деревень Заозерье, Сокол и Дуденево. В общей сложности компания получила участки в собственность за 95 тыс. руб. Однако, по версии следствия, подозреваемый незаконно прибрел земельные участки по цене 10% от их кадастровой стоимости без торгов.

Общий ущерб, нанесенный Богородскому району, оценен в сумму свыше 800 тыс. руб., сообщили в следственном управлении СК по Нижегородской области.

В марте по этой сделке осудили бывшего главу Богородского района Александра Сочнева, его признали виновным в превышении полномочий. Возглавляя администрацию, он подписал постановление о прекращении права аренды и заключении с ООО «Приокское» договоров купли-продажи на земельные участки для ведения сельскохозяйственного производства. Александр Сочнев признал свою вину и получил три года девять месяцев условного срока. Выступая в суде, он давал показания о том, что Гарик Календжян был интересантом покупки участков и продавливал решение этого вопроса, а глава не хотел ссориться с руководителем депутатского корпуса и продал землю его компании, чтобы и дальше спокойно работать в районе.

После того как Александра Сочнева вывели из администрации в наручниках, депутат Календжян надолго уехал из Богородска «на лечение» и жил за границей, по телефону рассказывая журналистам, что землю купил честно. Он отсутствовал около года и по возвращении в Богородск оперативники доставили его на допрос к следователю. Как сообщили в следственном управлении, после допроса подозреваемого депутата отпустили, не став ходатайствовать о жесткой мере пресечения.

В сети появился короткий ролик о том, как Гарика Календжяна сотрудники правоохранительных органов заводят в помещение следственного отдела по Приокскому району Нижнего Новгорода, а его сын Карен Календжян пытается воспрепятствовать видеосъемке.

Что касается проданных земельных участков, полгода назад они вернулись в собственность Богородского района — ООО «Приокское» в арбитражном суде заключило мировое соглашение с администрацией, договорившись признать недействительными договоры купли-продажи участков.

Возврат земли уже является смягчающим обстоятельством по уголовному делу.

Как рассказали «Ъ-Приволжье» собеседники в Богородске, районный совет депутатов решил в пятницу провести экстренное заседание — на нем планируется рассмотреть вопрос о досрочном сложении депутатских полномочий как Гарика Календжяна, так и его сына Карена. По словам депутата и директора кожевенного завода «Патриот» Олега Алехина, который инициировал проверку сделок с муниципальным имуществом, он удовлетворен тем, что «расследование довели до логического конца и справедливость восторжествовала».

Первым подозреваемым по делу о земельных участках в Богородском районе стал бывший глава Константин Пурихов, управлявший Богородским районом в 1989–2019 годах. В июле прошлого года влиятельного пенсионера, долго контролировавшего район, арестовали, предполагая, что он мог получать взятки за решение вопросов с переводом сельхозземель под строительство.

Оказавшись в СИЗО, 73-летний Константин Пурихов вскоре скончался в камере. Его похоронили с почестями как заслуженного управленца и почетного гражданина Нижегородской области.

Роман Кряжев