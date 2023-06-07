Курс доллара. Прогноз на 8–9 июня

Российский рубль после полуторамесячного перерыва приблизился к уровню 82 руб./$. По итогам торгов среды на Московской бирже курс американской валюты составил 81,98 руб./$, что почти на 50 коп. выше значений закрытия пятницы. Начало недели не предвещало ничего страшного для рубля. На фоне повышения цен на нефть курс доллара по итогам торгов понедельника снизился на 55 коп., до 80,95 руб./$, но эскалация геополитической ситуации очень быстро вернула его к росту.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк Русский Стандарт
|80.50-82.00
|Экспобанк
|79.50-82.00
|Банк Зенит
|81.00
|«БКС Мир инвестиций»
|78.50-81.50
|Консенсус-прогноз *
|80.75
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
В числе позитивных факторов можно выделить глобальное ослабление доллара
Рубль демонстрирует минимальные изменения, оставаясь в рамках краткосрочного коридора волатильности. Те немногие драйверы, присутствующие сейчас на рынке, не способны сформировать определенный тренд. В числе позитивных факторов можно выделить глобальное ослабление доллара после устранения риска повышения базовой процентной ставки ФРС США на следующем заседании. Июньское заседание ЦБ РФ также может пройти в рамках ожиданий: сохранение размера ключевой ставки и жесткой риторики по будущим монетарным шагам. Цены на нефть остаются на уровнях, которые наблюдались до заседания ОПЕК+, что выглядит неплохо с учетом пересмотра перспектив спроса во втором полугодии на более слабые значения.
В ближайшее время валютные курсы могут реагировать на монетарные сигналы
Наш прогноз по курсу рубля к доллару до конца текущей недели — 79-82. Рубль, еще не преодолевший последствий апрельского спада цен на нефть, на этой неделе столкнулся с эскалацией геополитической напряженности. Кроме того, американская валюта остается крепкой, за неделю до заседания ФРС индекс DXY курсирует в районе двухмесячных максимумов. В ближайшее время валютные курсы могут реагировать на монетарные сигналы. В пятницу пройдет заседание Банка России. Консенсус ожиданий сводится к тому, что ключевая ставка останется на текущем уровне — 7,5%. Монетарную паузу можно считать условно позитивной для национальной валюты. Также отметим, что, по последним данным Минфина, бюджетные позиции РФ в мае несколько улучшились.
Явных драйверов к росту американской валюты на текущий момент не наблюдается
На валютном рынке Московской биржи торги проходят в рамках средненедельной волатильности. По нашим оценкам, локальное давление на позиции национальной валюты оказывает низкая активность экспортеров на рынке, а также сезонный спрос на валюту среди населения. Явных драйверов к росту американской валюты на текущий момент не наблюдается. Считаем, что рубль сохраняет фундаментальный потенциал для укрепления, при этом ориентируемся на поведение экспортеров на рынке. Актуальным диапазоном считаем 80–82 руб.
Решение ЦБ вряд ли заметно скажется на курсе рубля
В качестве поддержки рублю на сегодняшний день может выступить рост нефтяных котировок, а также растущий импорт и вместе с ним спрос у импортеров на валюту. Продажа экспортерами выручки способна в перспективе увеличить рублевую массу. Доллар пока чувствует себя достаточно уверенно на Московской бирже. В центре внимания инвесторов — недельный отчет Минэнерго США по рынку энергоносителей, а также пятничное заседание ЦБ по ключевой ставке, на котором, вероятно, ее оставят без изменений на уровне 7,5%. Поэтому решение вряд ли заметно скажется на курсе рубля. Несмотря на некоторое преобладание проинфляционных рисков, накопленной статистики недостаточно, чтобы принять решение о движении ставки. Ожидаемое решение оставить ее без изменений адекватно текущей ситуации с инфляцией и другим экономическим индикаторам.