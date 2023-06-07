Курс доллара. Прогноз на 8–9 июня

Владимир Евстифеев,

начальник аналитического управления В числе позитивных факторов можно выделить глобальное ослабление доллара Рубль демонстрирует минимальные изменения, оставаясь в рамках краткосрочного коридора волатильности. Те немногие драйверы, присутствующие сейчас на рынке, не способны сформировать определенный тренд. В числе позитивных факторов можно выделить глобальное ослабление доллара после устранения риска повышения базовой процентной ставки ФРС США на следующем заседании. Июньское заседание ЦБ РФ также может пройти в рамках ожиданий: сохранение размера ключевой ставки и жесткой риторики по будущим монетарным шагам. Цены на нефть остаются на уровнях, которые наблюдались до заседания ОПЕК+, что выглядит неплохо с учетом пересмотра перспектив спроса во втором полугодии на более слабые значения.

Денис Буйволов,

аналитик В ближайшее время валютные курсы могут реагировать на монетарные сигналы Наш прогноз по курсу рубля к доллару до конца текущей недели — 79-82. Рубль, еще не преодолевший последствий апрельского спада цен на нефть, на этой неделе столкнулся с эскалацией геополитической напряженности. Кроме того, американская валюта остается крепкой, за неделю до заседания ФРС индекс DXY курсирует в районе двухмесячных максимумов. В ближайшее время валютные курсы могут реагировать на монетарные сигналы. В пятницу пройдет заседание Банка России. Консенсус ожиданий сводится к тому, что ключевая ставка останется на текущем уровне — 7,5%. Монетарную паузу можно считать условно позитивной для национальной валюты. Также отметим, что, по последним данным Минфина, бюджетные позиции РФ в мае несколько улучшились.

Егор Жильников,

главный аналитик Явных драйверов к росту американской валюты на текущий момент не наблюдается На валютном рынке Московской биржи торги проходят в рамках средненедельной волатильности. По нашим оценкам, локальное давление на позиции национальной валюты оказывает низкая активность экспортеров на рынке, а также сезонный спрос на валюту среди населения. Явных драйверов к росту американской валюты на текущий момент не наблюдается. Считаем, что рубль сохраняет фундаментальный потенциал для укрепления, при этом ориентируемся на поведение экспортеров на рынке. Актуальным диапазоном считаем 80–82 руб.