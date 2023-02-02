За Волгой для нас врагов нет

2 февраля президент России Владимир Путин прилетел в Сталинград, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 80-летию победы в Сталинградской битве. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников тоже был в городе и подтверждает: нет, до сих пор ничто не забыто. К тому же Владимир Путин именно в Сталинграде сообщил, как будут встречены немецкие Leopard.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин выступил в начале концерта

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин выступил в начале концерта

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На въезде в город — дорожный указатель «Сталинград». Ну, ладно, Сталинград так Сталинград.

В Сталинграде в день торжеств пустынно. Утром прошел парад военной техники. Губернатор Сталинградской области Андрей Бочаров при всем желании не мог его принять: ему предстояла личная встреча с Владимиром Путиным, и он из карантина как раз выходил в «чистую зону».

В музее-панораме «Сталинградская битва» встречи с Владимиром Путиным ждали представители общественно-патриотических и молодежных организаций. Молодые люди пережидали в кафе, не притрагиваясь, впрочем, к чаю, к кофе и томатному соку. Хотя во рту у них пересохло, надо думать, уже давно. Молодых людей можно было понять.

Один из них, Лев Кравченко, тот, что позже расскажет Владимиру Путину историю о проданной немцам земле на Украине, в которой нашли потом медали и ордена, говорил, что никто из его друзей не хочет, как и он сам, чтобы Волгоград переименовали в Сталинград.

— Для нас это мирное название,— объяснял он мне.— Оно нам ближе!

— А по опросам 26% (ВЦИОМ от 1 февраля.— “Ъ”) жителей — за Сталинград,— зачем-то настаивал я.

— Меня не опрашивали,— отрезал юноша.

— Есть же методики…— возражал я.— Необязательно каждого жителя опросить, чтобы получить представление…

— Можно тогда в Царицын переименовать. Тоже историческое название,— держался Лев Кравченко.

— Ну пока-то это Сталинград. Мы заметили, когда въезжали в город.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Город празднует великую дату

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Город празднует великую дату

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

— Сегодня все в городе погружаются в те дни,— кивнул молодой человек.— Не сказал бы, что полностью… но все-таки Сталин победил нацизм…

— То есть было что-то хорошее? — уточнил я.

— Конечно! — сразу согласился он.

— Так можно и в Сталинград насовсем переименовать тогда? — переспросил я.

— Можно,— кивнул молодой человек.— Да мы не против на самом деле! И это тоже возможно! Просто для нас это неблизко!

Что-то слишком быстро я его переубедил, вообще никаких усилий не потребовалось.

Владимир Путин, прежде чем приехать в музей-панораму, возложил венок к Вечному огню на Мамаевом кургане и выступил на концерте по случаю 80-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Там все и было сказано.

— Это сражение было не просто сражением за город — на кону стояло само существование истерзанной, но непокоренной страны, определялся исход не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны, и это чувствовал, осознавал каждый и в окопах, и в тылу,— Владимир Путин вначале говорил то, что нельзя было не произнести здесь в этот день.

— Сейчас, к сожалению, мы видим, что идеология нацизма — уже в своем современном обличии, современном проявлении — вновь создает прямые угрозы безопасности нашей страны, мы вновь и вновь вынуждены давать отпор агрессии коллективного Запада! — констатировал господин Путин.

Но президент России приехал для того, чтобы сказать прежде всего не эти слова. А вот эти:

— Невероятно… невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых — кресты! И вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками последышей Гитлера, руками бандеровцев,— произнес Владимир Путин.— Но те, кто втягивает европейские страны, в том числе и Германию, в новую войну с Россией и тем более безответственно заявляет об этом как уже о свершившемся факте, те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой. Мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть чем ответить. И применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать.

Это было очень серьезно, дело даже не в том, что ясно прозвучала и явная угроза, каких до сих пор не было.

Дело еще и в том, что теперь ее придется исполнить. Иначе бессмысленным станет и то, чем продолжил Владимир Путин:

— Для тех, кто угрожает нам, видимо, непонятна простая истина: весь наш народ, все мы росли и с молоком матери впитали в себя традиции нашего народа — поколения победителей, которые своим трудом, потом и кровью создали нашу страну и передали ее нам в наследство.

Если это не называется эскалацией, то никто не скажет, что тогда называется эскалацией.

Ведь танки-то придут.

А рассказал Лев Кравченко Владимиру Путину потом вот что.

— В генконсульство России в Германии поступило заявление от немецкого фермера, что на его территории (в Германии.— А. К.) найдена медаль «За отвагу». Проделали очень большую работу, искали информацию в архивах… Выясняется: награжден был автоматчик 91-го гвардейского стрелкового полка Голубев Виктор Александрович. За то, что в боях под Ростовом уничтожил 13 нацистов… Красноармеец погиб в 1944 году в боях за правобережную Украину… Как мы узнали, Украина продавала свой плодородный слой земли Германии (надо полагать, уже в позднесоветское время.— А. К.)!.. Как нацисты делали в Великую Отечественную войну!.. И, скорее всего, медаль так и попала в Германию…

Подробности быстро сгущались:

— И вот вопрос,— произнес Лев Кравченко.— Только медаль попала или нет, не только?.. Потому что если только медаль, то это одно. А если они (украинцы.— А. К.) торгуют останками бойцов, которые сражались за победу,— это совсем другое!.. На концерте «Скажи героям "спасибо"!» 15-летний юнармеец передал эту медаль тульскому юнармейцу, который должен передать медаль тульским родственникам Виктора Александровича Голубева. Да, родственники живут в Туле… Остается незавершенным финал!..

— Историю вы рассказали удивительную… я не знаю, кто и когда занимался продажей плодородного слоя с Украины…— сказал Льву Кравченко президент.— Хотя такие факты есть…

Господин Путин предпочел оговориться по этому поводу, так как от этих людей можно всего ожидать.

— Лес-кругляк продают…— пожал он плечами.— Скоро все Карпаты лысыми окажутся… Это их дело. Но если с останками человеческими, то в голове не укладывается… Но ведь немецкий фермер пришел и передал в наше представительство медаль!..

Лев Кравченко согласился. Мне, впрочем, показалось, что особое мнение осталось у него при себе.

— Я уверен,— добавил президент,— губернатор Тульской области примет участие в мероприятии подобного рода… Алексей Геннадьевич (Дюмин.— А. К.) — он сам офицер… сын офицера… и дед его, по-моему, принял участие в Великой Отечественной войне.

А Лев Кравченко с тем, что немецкий фермер не подвел, конечно, не спорил, но после встречи снова повторил, что его просто потрясла история про медаль и останки. Он думает, что они тоже были в этой земле. И он дойдет до сути.

— Жизнь противоречива и сложна,— сказал через несколько минут господин Путин.

Ну и хорошо. А то что-то стала казаться все более черно-белой и даже гораздо более черной, чем белой.

В десятом часу вечера центр Сталинграда был уже заполнен людьми. Все, казалось, идут как раз к музею-панораме. Но не потому, что здесь только что был Владимир Путин. Нет, люди шли к стене, которая осталась от дома Павлова, и к расстрелянному и тоже стоящему со времени Сталинградской битвы зданию старой мельницы. Тут расстрелян, кажется, кирпич. Таких зданий много в Мариуполе и Соледаре.

Сейчас стены этих зданий были расцвечены в багровые тона. Диктор рассказывал про то, из чего состояла Сталинградская битва, и про ее невыносимую тяжесть.

Люди прибывали и прибывали.

Андрей Колесников, Сталинград