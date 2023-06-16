Клубника со льдом

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Британия вслед за Швейцарией и странами Скандинавии задумалась о введении для населения безусловного базового дохода. Собственно, она уже вводила такой экономический механизм на два ковидных года, когда всем работающим взрослым за вынужденный отпуск полагалась от государства компенсация в размере 80% от заработной платы, не превышающей £2000.

Логика этого гуляния по буфету проста. Для стимулирования экономической активности нужно бросать в топку деньги. Правительство тратит на поддержание рынка большие суммы разными способами, не всегда попадая в болевую точку. Почему бы не разделить часть ответственности с избирателями и не предложить им заняться распределением финансовых потоков снизу? Оставляя деньги в тех сферах, которые им действительно нужны.

Стратегия, на мой взгляд, совершенно правильная. И не нужно говорить про общество тунеядцев, которое может породить насаждение доктрины дармовых денег. Мир чистогана, может быть, и заставляет белку бежать в колесе быстрее, но на доходах 99% населения скорость бега все равно не отражается. Так что, если есть такая возможность, лучше не тратить несколько миллиардов на размытое общее благо, а раздать народу, чтобы он фунтом поддержал местного зеленщика или доставку пиццы.

Конечно, будут случаться и перегибы. Например, большая часть ковидных денег публикой была потрачена на тренировочные штаны и баночное пиво, смазывающее просмотр сериалов Netflix и ITV.

Но пиво, с другой стороны, способствует изгнанию камней из почек, а большинство сериалов ITV сеют разумное, доброе и вечное. Так что и здесь наблюдается почти полноценный синтез.

Следующим шагом этой программы могло бы стать введение безусловного базового счастья, которое вполне способна доставить человеку современная фармакология. Распространение безусловной базовой веры в бога, которая могла бы утешить гражданина в промежутках между приступами базового счастья и просмотрами сериалов. И базовых безусловных удовольствий вроде сезонных блюд из фермерских продуктов, которые счастливые фермеры рассылали бы соседям просто из чувства безусловной базовой приязни.

Жителям России пока никто безусловным доходом не угрожает. Ведь дармовые деньги в руках русского человека обжигают его самого и опасны для окружающих. Как спички у детей.

Поэтому извлекать базовое счастье придется самостоятельно.

Например, сейчас сезон клубники. И когда протуберанцы счастья от поглощения пахучих красных ягод становятся рутиной, можно приготовить из них прекрасный смузи.

Для этого нужно взять хороший блендер, не погружной, а с чашей или графином. Блендер, легко перемалывающий лед.

Насыпать грамм двести крупно колотого льда в графин блендера. Туда же отправить полкило клубники, лишенной плодоножек, две столовые ложки сахара, сок и цедру лимона, пять листьев свежей мяты и столько же листьев петрушки. Нажать на кнопку блендера, превратить все это в гомогенную субстанцию, разлить по большим бокалам, отхлебнуть или зачерпнуть из стакана ложкой и узнать, как оно на вкус — это безусловное базовое счастье.

1 Клубника (500 г) 2 Лед (200 г) 3 Сахар (2 столовые ложки) 4 Мята (5 листиков) 5 Петрушка (5 листиков) 6 Лимон (1 штука)

Алексей Зимин — главный редактор сайта «Афиша-Еда»

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