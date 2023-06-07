Внештатный специалист Минздрава Оксана Драпкина сообщила о росте уровня ожирения в 30 регионах России

Рост уровня ожирения отмечается в 30 регионах России. Больше всего рост ожирения наблюдается у мужчин. Об этом сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

«Мониторинг, который ведется с 1993 года… показывает, что ожирение в 30 регионах РФ имеет тенденцию к увеличению, особенно эта тенденция выражена у мужчин»,— сказала она на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере (цитата по «Интерфаксу»).

Как следует из данных, которые представила Оксана Драпкина, в 1993 году уровень ожирения в России среди мужчин был 8,3%, среди женщин — 23,2%. В 2013 году показатель вырос до 26,9% среди мужчин и 30,8% среди женщин, в 2021 году — до 30,1% среди мужчин, 36,7% среди женщин.

По словам госпожи Драпкиной, в структуре питания россиян Минздрав отмечает низкое количество продуктов растительного происхождения, в том числе овощей, фруктов и круп, а также крайне низкий уровень потребления бобовых. При этом россияне потребляют много красного мяса и переработанной мясной продукции, сладостей и солений.

Олеся Павленко