Уральцы запасаются кредитками

В январе — апреле выдача новых кредитных карт жителям Свердловской области выросла на 7,4% — до 138,4 тыс. штук, подсчитали в НБКИ. Участники рынка связывают спрос на кредитки с увеличением льготного периода и появлением возможности бесплатно снимать наличные, а также с наступившим сезоном отпусков. По мнению эксперта, увеличение выдачи кредитных карт может привести к росту просрочек.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Свердловской области с января по апрель 2023 года было выдано 138,4 тыс. новых кредитных карт, что на 7,4% выше показателей аналогичного периода 2022 года, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По выдаче кредитных карт регион занимает шестое место в стране. Как пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, рост во многом обусловлен эффектом низкой базы из-за сокращения выдачи новых кредитных карт в марте — апреле 2022 года.

Тенденцию роста выдачи кредитных карт «Ъ-Урал» подтвердили участники рынка. Как рассказала директор по развитию розничного бизнеса банка «Синара» Анна Волкова, это связано с тем, что во второй половине 2022 года банки вернулись к активному кредитованию и выдаче кредитных карт из-за стабилизации внутренних экономических факторов. «Первая половина 2023 года характеризуется тем, что клиенты банков готовятся к сезону отпусков или обустройству загородных домов. Для этих целей берутся не только кредиты наличными, но и кредитные карты как более гибкий инструмент»,— отметила она.

Рост выдачи кредитных карт наблюдают и в Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР).

«Тенденция связана с повышенным интересом физических лиц к такому продукту, а также с совершенствованием услуг банка для комфорта и выгоды клиентов»,— пояснили в УБРиР.

В банке «Открытие» рассказали, что объем продаж кредитных карт за год вырос в 2,5 раза. В компании это связывают как с увеличением спроса со стороны клиентов, так и с изменением продуктового предложения: увеличением грейс-периода и возможностью бесплатно снимать наличные. В ВТБ сообщили, что банк в Свердловской области обслуживает порядка 120 тыс. кредитных карт. При этом значительная динамика в выдаче кредиток не отмечается: «С начала года этот показатель практически не изменился».

Как пояснила Анна Волкова, периодичность пользования кредитными картами зависит от сегмента клиентов.

«Кто-то использует этот инструмент только в непредвиденных обстоятельствах, а часть клиентов совершают с помощью кредитных карт и обыденные покупки, пользуясь ими практически ежедневно»,— отметила она.

«Банки опять стали серьезно рекламировать свои карты. Был период, когда они несколько утихали в своих карточных предложениях, а сейчас снова стали очень активны. При этом население карты-то берет, а их использование сокращается»,— рассказал «Ъ-Урал» директор Института стратегического развития и финансового анализа Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Максим Марамыгин.

По его словам, рост выдачи карт может быть связан с тем, что некоторые банки в условиях санкций нашли способы осуществления международных транзакций. «Уже появилась информация, что даже системы бронирования отелей за границей принимают ряд карточек российских банков, хотя эти кредитные организации находятся под санкциями»,— пояснил господин Марамыгин. Ранее стало известно, что как минимум три зарубежных сервиса бронирования отелей и покупки авиабилетов возобновили прием российских Visa и Mastercard, которые в марте 2022 года приостановили работу в РФ. В частности, в 2023 году оплату туров по российским картам запустил китайский Trip.com, американский сайт Expedia и зарегистрированный в ОАЭ портал City.Travel.

Как отметил Максим Марамыгин, увеличение выдачи кредитных карт может привести к росту просрочек по ним. «Конечно, увеличение кредитного лимита может привести к появлению просрочек, потому что пользование дополнительным ресурсом из кредитки гораздо проще»,— уточнил он.

Диана Сунагатуллина