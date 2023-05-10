«Известия»: ряд иностранных сервисов бронирования отелей начали принимать оплату российскими картами

Как минимум три зарубежных сервиса бронирования отелей и покупки авиабилетов возобновили прием Visa и Mastercard, выпущенных российскими банками, сообщают «Известия». В частности, в 2023 году оплату туров по российским картам запустил китайский Trip.com. Платежи там также принимаются по картам «Мир» и UnionPay. Также российские карты принимает американский сайт Expedia, где можно оплатить тур с помощью Visa и Mastercard, и зарегистрированный в ОАЭ портал City.Travel, который работает с любыми картами, заявили в кол-центре компании.

В марте 2022 года международные платежные системы Visa и MasterCard приостановили работу в РФ. На этом фоне у россиян вырос спрос на карты UnionPay. По данным «Известий» на начало мая, только семь российских банков выпускают работающие за границей карты UnionPay. Турецкие отели также принимали карты «Мир», хотя США грозили за это санкциями. Из-за этого карты отказались обслуживать банки Шри-Ланки, несколько банков Турции и Киргизии.

Лаура Кеффер