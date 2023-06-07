На улице Свободы в Ярославле могут сделать полосу для электросамокатов

В Ярославле в 2023 году начнется ремонт улиц Свободы и Победы, в мэрии хотят по-другому организовать движение по этим транспортным магистралям. Об этом корреспонденту «Ъ-Ярославль» рассказал координатор проекта «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев, который принял участие в совещании в мэрии по проведению дорожных работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Улица Свободы, Ярославль

Фото: Ярнет Улица Свободы, Ярославль

Фото: Ярнет

Ранее в мэрии неоднократно подчеркивали, что работы на улицах Победы и Свободы будут финансироваться за счет лимитов 2024 года, но стартуют уже в текущем году. По объектам будут заключены двухлетние контракты. Господин Абдуллаев считает, что для ремонта данных магистралей нужен очень крупный подрядчик, поскольку выплаты по контракту подрядная организация получит только в следующем году, а значительную часть работы предстоит выполнить уже в 2023-м.

Общественник увидел проекты будущих ремонтов. Как отметил координатор «Дорог Ярославля», по улице Победы не были учтены замечания по организации парковки у ТЦ «Аура».

«В прошлом году обсуждали историю с улицей Победы, по которой было принято решение в районе «Ауры», что парковка в два ряда у Казарм не может быть вечной. По ней было принято решение, но почему-то в этом году в госэкспертизу было направлено совсем другое, которое никак не решает эту проблему, и изменить это фактически невозможно»,— рассказал Темур Абдуллаев.

На улице Свободы хотят расширить тротуар и запретить парковку на значительном отрезке дороги.

«По Свободе, до Чайковского выделят полосу для общественного транспорта и будет запрещена парковка частного транспорта. Предполагается чуть-чуть расширить тротуар, и мэр хочет сделать эту зону прогулочной, даже, возможно, будет полоса для электросамокатов. ГИБДД пока сомневается»,— рассказал господин Абдуллаев.

Третьим крупным объектом 2023 года, который будут ремонтировать на средства дорожного фонда 2024 года, обещает стать проспект Машиностроителей. «Ъ-Ярославль» сообщал, что работы на проспекте начнутся не раньше июля.

Алла Чижова