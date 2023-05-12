Проспект Машиностроителей в Ярославле начнут ремонтировать в июле

Ремонт проспекта Машиностроителей в Ярославле не начнется раньше июля. Об этом заявил директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров. Он побывал на месте будущего ремонта вместе с мэром Ярославля Артемом Молчановым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проспект Машиностроителей в Ярославле

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Проспект Машиностроителей в Ярославле

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

На данный момент согласованы новая схема движения транспорта на проспекте Машиностроителей и планировка дороги. По словам Ярослава Овчарова на следующей неделе проект капитального ремонта проспекта должен поступить в госэкспертизу.

«Мы для себя поставили задачу пройти госэкспертизу за 2,5 недели. Предварительно пообщались с госэкспертизой, такие договоренности есть пройти в ускоренном формате. К концу июня мы определяем подрядную организацию, выходим на заключение муниципального контракта, и подрядчик может выходить на работы. Мы для себя берем июль, август, сентябрь, октябрь. Это комфортные 4 месяца»,— сказал Ярослав Овчаров.

Делать будут участок проспекта в 1 км и 150 м — от пересечения с улицей Папанина и до Мостецкой. Помимо асфальтировки, заменят 4 светофорных объекта и поставят новые остановки. В том числе на проспекте Машиностроителей,40, где сейчас транспорт при движении в центр не останавливается. Ширина дороги также изменится.

«Мы организовываем здесь 4 полосы движения, по две в каждом направлении, с устройством осевого барьерного ограждения. Остановочные пункты устраиваем один напротив другого и между ними обязательно пешеходный переход»,— рассказал Ярослав Овчаров.

Мэр Ярославля Артем Молчанов особо подчеркнул, что обозначенные сроки ремонта мэрия и будущий подрядчик должны выдерживать.

«Здесь срывов быть не может. Потому что обратная реакция людей будет очень негативная. Пообещали и не сделали. Так не должно быть»,— заявил Артем Молчанов.

Андрей Иванов