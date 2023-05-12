Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Проспект Машиностроителей в Ярославле начнут ремонтировать в июле

Ремонт проспекта Машиностроителей в Ярославле не начнется раньше июля. Об этом заявил директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров. Он побывал на месте будущего ремонта вместе с мэром Ярославля Артемом Молчановым.

Проспект Машиностроителей в Ярославле

Проспект Машиностроителей в Ярославле

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Проспект Машиностроителей в Ярославле

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

На данный момент согласованы новая схема движения транспорта на проспекте Машиностроителей и планировка дороги. По словам Ярослава Овчарова на следующей неделе проект капитального ремонта проспекта должен поступить в госэкспертизу.

«Мы для себя поставили задачу пройти госэкспертизу за 2,5 недели. Предварительно пообщались с госэкспертизой, такие договоренности есть пройти в ускоренном формате. К концу июня мы определяем подрядную организацию, выходим на заключение муниципального контракта, и подрядчик может выходить на работы. Мы для себя берем июль, август, сентябрь, октябрь. Это комфортные 4 месяца»,— сказал Ярослав Овчаров.

Делать будут участок проспекта в 1 км и 150 м — от пересечения с улицей Папанина и до Мостецкой. Помимо асфальтировки, заменят 4 светофорных объекта и поставят новые остановки. В том числе на проспекте Машиностроителей,40, где сейчас транспорт при движении в центр не останавливается. Ширина дороги также изменится.

«Мы организовываем здесь 4 полосы движения, по две в каждом направлении, с устройством осевого барьерного ограждения. Остановочные пункты устраиваем один напротив другого и между ними обязательно пешеходный переход»,— рассказал Ярослав Овчаров.

Мэр Ярославля Артем Молчанов особо подчеркнул, что обозначенные сроки ремонта мэрия и будущий подрядчик должны выдерживать.

«Здесь срывов быть не может. Потому что обратная реакция людей будет очень негативная. Пообещали и не сделали. Так не должно быть»,— заявил Артем Молчанов.

Андрей Иванов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...