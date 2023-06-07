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Коммерсантъ FM
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Илон Маск и премьер-министр Монголии обсудили сотрудничество

Основатель Tesla Илон Маск и премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ обсудили возможные инвестиции и расширение деятельности американской компании в стране. Беседа прошла по видеосвязи в понедельник, правительство Монголии опубликовало пресс-релиз, посвященный этому, вчера, 6 июня.

Сообщается, что господа Маск и Оюун-Эрдэнэ обсудили возможность строительства в Монголии завода по производству аккумуляторов для электромобилей. Также они обсудили возможность совместного изучения более широкого применения меди и редкоземельных элементов, которые используются в таких батареях и при этом активно добываются в Монголии. Кроме того, речь шла о возможном запуске программы обучения монгольских IT-специалистов. Господин Оюун-Эрдэнэ заявил, что он поддерживает распространение электромобилей и других зеленых технологий и призывает своих сограждан пользоваться электромобилями. Как пишут американские СМИ, собеседники также обсудили разворачивание в Монголии спутникового интернета Starlink — еще одного проекта господина Маска.

Яна Рождественская

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