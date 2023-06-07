За май в Петербурге ввели в эксплуатацию почти 237 тыс. кв. м жилья

В мае этого года в Санкт-Петербурге введено в эксплуатацию 236 851 кв. м жилья (86 домов на 4 494 квартир, включая индивидуальное строительство). Построили в городе за месяц 13 многоквартирных домов на 222 тыс. кв. м и 73 дома ИЖС общей площадью более 14 тыс. кв. м. Такие цифры 7 июня приводит комитет по строительству Петербурга.

Лидером по вводу жилья в мае стал Василеостровский район, где ввели в эксплуатацию два дома на 1,5 тыс. квартир площадью 84,9 тыс. кв. м. В Приморском районе сдано 63,2 тыс. кв. м. жилья — три дома на 1,1 тыс. квартир. На третьем месте в списке Красногвардейский район с одним введенным в эксплуатацию домом на 664 квартиры общей площадью 28 тыс. кв. м.

Также в мае 2023 года в Петербурге сдано 10 объектов общегражданского назначения.

В общей сложности с начала года в городе на Неве введено более 1,4 млн кв. м жилья. Это показатель составляет более 51% от планового ввода многоквартирных домов, пояснили в комитете Смольного.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что падение продаж и дефицит участков под застройку в Петербурге привели к почти двукратному превышению ввода жилья над объемом новых проектов.

Также сообщалось, что итогам мая стоимость квадратного метра на вторичном рынке Петербурга составила 199,4 тыс. рублей. По сравнению с маем 2022 года цены снизились на 6%, однако в последние месяцы изменений почти не происходит.

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