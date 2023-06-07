В Башкирии задержаны подозреваемые в вымогательстве денег у предпринимателей

Главное следственное управление МВД по Башкирии по материалам республиканского Управления уголовного розыска МВД и регионального УФСБ возбудило уголовное дело о вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере (ч. 3 ст. 163 УК РФ) в отношении группы лиц, сообщили в пресс-службах республиканских МВД и ФСБ. В преступлении, по данным «Ъ-Уфа», подозреваются 65-летний Абдурахман Рахимов, его 34-летний племянник Баходура Икрамов и 28-летний сын Исраилджон Рахимов.

По предварительным данным, 65-летний уфимец вел торговый бизнес в Уфе. Также он давал деньги в долг своим знакомым предпринимателям. Установлено, что подозреваемые под угрозами убийства, насилия, а также уничтожения имущества с 2017 по 2020 годы систематически вымогали деньги у двух уфимских предпринимателей, работавших на одном из крупных плодовоовощных рынков. Установлены факты незаконного получения более 1 млн руб. от каждого из потерпевших.

Орджоникидзевский районный суд Уфы избрал двум подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу, третьему — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Майя Иванова

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