Власти Нью-Йорка подали иск к Hyundai и Kia за слабую противоугонную защиту

Власти Нью-Йорка подали иск к Hyundai и Kia, обвинив южнокорейских автопроизводителей в халатности и нарушении общественного порядка. В частности, компании обвиняются в том, что продают автомобили, которые слишком легко угнать, сообщает Reuters. В исковом заявлении говорится, что Hyundai и Kia чуть ли не единственные автопроизводители на американском рынке, которые не устанавливают в своих автомобилях противоугонные устройства.

По данным городских властей, количество краж автомобилей этих производителей выросло вдвое в 2022 году, а за первые четыре месяца нынешнего года было угнано уже 977 машин Hyundai и Kia, в 6,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как признают власти, частично это связано и с распространением роликов в TikTok и YouTube, демонстрирующих, как легко взломать и угнать автомобили этих марок.

Нью-Йорк далеко не первый американский город, отреагировавший на рост числа угонов Hyundai и Kia. Ранее судебные иски к южнокорейским компаниям подали Балтимор, Кливленд, Милуоки, Сан-Диего, Сиэтл, Сент-Луис.

Hyundai заявила, что стала устанавливать иммобилайзеры на все свои автомобили с ноября 2021 года, а также обновила программное обеспечение авто, чтобы снизить угрозу их краж. В Kia также напомнили о своих усилиях по борьбе с угонами и заявили, что компания сотрудничает с правоохранительными органами Нью-Йорка, но считает иск города «необоснованным». В мае обе компании уже согласились выплатить $200 млн в рамках урегулирования коллективного иска, поданного от лица владельцев автомобилей.

В России автомобили Hyundai и Kia являются самыми угоняемыми. В пятерку самых угоняемых марок по итогам 2022 года вошли Hyundai Palisade, Genesis G70, Hyundai Sonata, Hyundai Santa Fe и Kia Sorento.

Кирилл Сарханянц