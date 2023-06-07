Риэлторам предлагается реестр

Власти намерены создать единый реестр риэлторов и страховать все сделки с недвижимостью. Соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму уже в июне, сообщил “Ъ FM” депутат Алексей Диденко. По его словам, такая мера позволит навести порядок на рынке и обезопасить клиентов от мошенников. Однако опрошенные “Ъ FM” эксперты не исключают, что лицензирование может привести к повышению стоимости услуг таких специалистов. Сколько зарабатывают риэлторы? И за что отвечают? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Чтобы стать риэлтором в России достаточно напечатать десяток визиток, открыть сайт ЦИАН, к примеру, и начинать холодный обзвон. Для этого даже не нужно заканчивать спецкурсы и работать в агентстве недвижимости. Москвич Иван Солдатенков ушел в риэлторы с позиции регионального директора одной из крупных розничных сетей 15 лет назад. И теперь, по его словам, зарабатывает больше:

«Компании не дают риэлтору клиентов. То есть вы придете в такую организацию, сядете за телефон, откроете "Авито" и будете обзванивать людей и спрашивать: вы риэлтор или собственник квартиры? Если окажется, что трубку снял собственник, то вы предложите ему помощь. Когда вы проведете всю сделку, 50% придется отдать компании. Поэтому риэлтору не выгодно работать на какую-то организацию. Активный специалист проводит примерно две сделки в месяц. С каждой он получает в среднем 200 тыс. руб.».

По данным участников рынка, только в московском регионе работают около 500 тыс. человек, которые называют себя риэлторами. Большинство из них берут за свои услуги фиксированную сумму — от 150 тыс. руб. до 250 тыс. руб. за сделку в сегменте жилья эконом-класса. Все, что дороже — это стандартная комиссия по рынку — 2–3% от стоимости недвижимости.

Если полистать Telegram-каналы таких специалистов, можно увидеть, как некоторые уверяют, что зарабатывают, как топ-менеджеры крупных компаний. При этом большинство трудятся всерую, говорит разработчик законопроекта о реестре риэлторов, депутат Госдумы Алексей Диденко:

«Сегодня на этом рынке просто "золотая лихорадка". Много случаев мошенничества. Рынок должен быть очень мобильным, а у нас там, к сожалению, все очень консервативно. Это мешает обороту недвижимости и, соответственно, поступлению в бюджет налоговых платежей. Поэтому риэлторскую деятельность нужно обязательно регулировать — лицензировать, создать систему требований, квалификации, регистрации таких специалистов. Необходимо обозначить и возможную ответственность — лишение лицензии и включение в "черный список" или пожизненный запрет на осуществление риэлторской детальности».

Навести порядок на рынке риэлорских услуг собираются уже не первый год, но реестра так и нет. Теоретики обвиняют в этом застройщиков, якобы у них сильное лобби во власти. Девелоперы говорят, что подобная инициатива только навредит отрасли. Рынок должен сам регулироваться, считает директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов:

«Законопроект риэлторской деятельности не нужен, потому что он только уменьшит конкуренцию в отрасли. Появятся институты, которые будут определять, кто подходит, кто не подходит. Что такое экзамены? Большие и малые компании очень хорошо обучают риэлторов. Оплата услуги происходит после сделки. Вход в профессию тоже не надо ограничивать. Пусть профессия будет открыта, пусть туда приходят новые люди и зарабатывают. Пусть конкурируют этими процессами, а не тем, как хорошо был сдан экзамен».

По словам Хусаинова такое лицензирование негативно скажется на клиентах, риэлторов станет меньше, а, значит, услуги будут дороже. Пока нет классификации профессии — риэлтор, маклер, брокер или специалист по недвижимости — создавать реестр преждевременно. Но навести порядок необходимо, уверен член правления Российской гильдии риэлторов Кирилл Кашин:

«Все регулирование риэлторской деятельности на сегодня — это просто Гражданский кодекс. Условно, как у автосервиса или парикмахерской. И более 80% сделок проходит с участием риэлтора. Происходит очень много всяких историй, в том числе нехороших. Где-то встречается и мошенничество, где-то просто непрофессионализм. Ответственность риэлтора, в данном случае компании, о которой мы говорим, должна быть застрахована.

Если будет выявлено, что риэлтор провел свою работу некачественно, а, может быть, и целенаправленно что-то там скрыл, например, и нанес своему клиенту ущерб, и это будет доказано в суде, страховая компания компенсирует убытки клиента».

По словам Кирилла Кашина, в России осуществляется больше 3 млн сделок ежегодно. И это только купля-продажа недвижимости между физлицами на вторичном рынке, а есть еще новостройки. Все вместе — это триллионы рублей и миллионы граждан. И при этом никакой ответственности.

Отношения между покупателем и риэлтором не подпадают даже под закон «О защите прав потребителей». Такое разъяснение в марте дал кассационный суд. Если сделка не состоялась, максимум чего можно добиться от риэлтора — вернуть аванс и без штрафных санкций.

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